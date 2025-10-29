💰 Description Professionnelle du Système de Trading : «Golden Snake»

🌟 Aperçu et Philosophie (Aperçu et Philosophie)

Le système de trading «Golden Snake» (Expert Advisor) est un algorithme très efficace spécifiquement adapté à la négociation de l'Or (XAU/USD). Il est basé sur une méthodologie éprouvée de Trading de Canal Nocturne, avec un accent clé sur l'exécution de la cassure (rupture) pendant la Session Européenne. Cette stratégie vise à capitaliser sur les changements prévisibles de volatilité entre les sessions.

Philosophie Fondamentale : La Qualité plutôt que la Quantité. Le système minimise la fréquence des opérations tout en garantissant une forte probabilité de capturer le profit dans chaque position ouverte.

📊 Marché et Actifs (Marché et Actifs)

Marché Cible : Forex / CFD (Contrats pour la Différence).

Actif Négocié : Or (XAU/USD) .

Unité de Temps (Timeframe) : H1 (Graphique d'une heure).

⚙️ Gestion des Risques et des Positions (Paramètres Recommandés) (Gestion des Risques et des Positions - Paramètres Recommandés)

Le système est conçu en mettant l'accent sur la Gestion de Capital conservatrice (Money Management), permettant une croissance stable avec un risque contrôlé.

Paramètre Dépôt Recommandé Taille de Lot Opérationnel Niveau de Risque Minimum (Conservateur) $1,500$ USD $0.01$ Contrôlé Actuel (Référence) $5,000$ USD $0.04$ Modéré

Note : La taille de lot recommandée de $0.01$ pour chaque $1,500$ USD de dépôt garantit l'évolutivité et la sécurité, en maintenant un faible pourcentage de risque par transaction.

📈 Résultats de Performance (Période : 2024) (Résultats de Performance - Période : 2024)

Les métriques ci-dessous démontrent l'efficacité et la fiabilité exceptionnelles de l'algorithme pour la période depuis le début de 2024 avec un dépôt de référence de $5,000$ USD.

Métrique de Performance Indicateur Valeur Commentaire Dépôt Initial - $5,000.00$ USD Base de calcul Profit Total $\Sigma P$ $5,954.83$ USD Augmentation nette du capital Croissance du Dépôt % $119.09\%$ Plus de 100% de rendement pour la période Baisse Maximale (Drawdown) Max Drawdown $646.60$ USD Indicateur clé de contrôle des risques Baisse en % % $\approx **11.45\%$ ** Faible risque par rapport au profit

🔑 Avantages Clés pour le Trader (Avantages Clés pour le Trader)