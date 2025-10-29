SignauxSections
Mehrdad Azizi

MediMed

Mehrdad Azizi
0 avis
59 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -33%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
272
Bénéfice trades:
130 (47.79%)
Perte trades:
142 (52.21%)
Meilleure transaction:
183.37 AUD
Pire transaction:
-162.35 AUD
Bénéfice brut:
3 497.35 AUD (1 607 723 pips)
Perte brute:
-4 061.19 AUD (1 266 108 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (75.30 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
367.04 AUD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
79.23%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
113
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.47
Longs trades:
124 (45.59%)
Courts trades:
148 (54.41%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-2.07 AUD
Bénéfice moyen:
26.90 AUD
Perte moyenne:
-28.60 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-291.36 AUD)
Perte consécutive maximale:
-345.18 AUD (6)
Croissance mensuelle:
-4.64%
Prévision annuelle:
-56.26%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 204.30 AUD
Maximal:
1 208.08 AUD (60.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.46% (1 208.08 AUD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.a 136
BTCUSD.a 59
USDJPY.a 39
AUDUSD.a 16
AUDJPY.a 13
AUDCHF.a 5
GBPUSD.a 3
XAGEUR.a 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.a 92
BTCUSD.a 25
USDJPY.a -387
AUDUSD.a -147
AUDJPY.a -124
AUDCHF.a 125
GBPUSD.a -10
XAGEUR.a -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.a 52K
BTCUSD.a 290K
USDJPY.a -423
AUDUSD.a -336
AUDJPY.a 9
AUDCHF.a 91
GBPUSD.a -303
XAGEUR.a -32
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +183.37 AUD
Pire transaction: -162 AUD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +75.30 AUD
Perte consécutive maximale: -291.36 AUD

Aucun avis
2025.10.29 11:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.29 10:06
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 5.12% of days out of the 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 10:06
80% of trades performed within 12 days. This comprises 2.93% of days out of the 410 days of the signal's entire lifetime.
