Il s’agit d’une stratégie M15 de scalping principalement et conçue pour plusieurs paires de devises basées sur le Forex uniquement.





✔ Portefeuille diversifié

✔ Aucun système de grille ou marginal

✔ Chaque trade est protégé par un stop loss, un take profit, un trailing stop et un délai d’exécution (ce qui réduit l’exposition et le risque)

✔ La perte moyenne par trade reste sous 1 %, garantissant un drawdown faible

✔ La patience et la précision sont les fondements de cette stratégie : ainsi, il peut y avoir des jours sans aucun trade, mais chaque entrée est soigneusement sélectionnée

✔ Pas de trading le vendredi (bien que les positions ouvertes puissent naturellement se clôturer vendredi matin)





Une approche visant la sûreté, la discipline et la régularité pour les traders qui cherchent à préserver leur capital sur le long terme et à obtenir une croissance stable.



