80% des transactions effectuées en 13 jours. Cela comprend 4.28% des jours parmi les 304 jours de toute la durée de vie du signal.

Les opérations de trading sur le compte n'ont été effectuées que pendant 21 jours. Cela comprend 6.91% des jours parmi les 304 jours de toute la durée de vie du signal.