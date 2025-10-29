SignauxSections
Dominic Tanay

MultiScalping815

Dominic Tanay
0 avis
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -7%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
206
Bénéfice trades:
142 (68.93%)
Perte trades:
64 (31.07%)
Meilleure transaction:
12.13 USD
Pire transaction:
-30.22 USD
Bénéfice brut:
231.42 USD (22 449 pips)
Perte brute:
-305.92 USD (27 568 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (19.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20.05 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
81.88%
Charge de dépôt maximale:
3.96%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.37
Longs trades:
96 (46.60%)
Courts trades:
110 (53.40%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-0.36 USD
Bénéfice moyen:
1.63 USD
Perte moyenne:
-4.78 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-203.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-203.84 USD (10)
Croissance mensuelle:
-3.63%
Prévision annuelle:
-44.08%
Algo trading:
58%
Prélèvement par solde:
Absolu:
74.86 USD
Maximal:
203.84 USD (61.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.49% (203.84 USD)
Par fonds propres:
1.48% (1.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 35
EURGBP 27
GBPUSD 26
CHFJPY 25
USDCHF 17
EURCAD 10
GBPAUD 7
GBPCHF 7
GBPCAD 6
EURNZD 6
NZDCAD 6
EURCHF 6
AUDJPY 6
GBPNZD 5
AUDCHF 4
EURAUD 4
EURUSD 3
NZDCHF 3
AUDUSD 2
AUDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY -46
EURGBP -33
GBPUSD -37
CHFJPY 13
USDCHF 6
EURCAD 4
GBPAUD 16
GBPCHF 2
GBPCAD -2
EURNZD 4
NZDCAD -5
EURCHF 1
AUDJPY 1
GBPNZD 5
AUDCHF 3
EURAUD 2
EURUSD -4
NZDCHF 0
AUDUSD 1
AUDCAD -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY -4.8K
EURGBP -1.4K
GBPUSD -1.4K
CHFJPY -1.4K
USDCHF 445
EURCAD 478
GBPAUD 2.6K
GBPCHF 226
GBPCAD -305
EURNZD 529
NZDCAD -765
EURCHF 78
AUDJPY 268
GBPNZD 801
AUDCHF 248
EURAUD 284
EURUSD -429
NZDCHF 28
AUDUSD 109
AUDCAD -560
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.13 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +19.44 USD
Perte consécutive maximale: -203.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Xlence-Real13
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 37
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
FBS-Real-3
3.43 × 28
FXCESS-Live01
6.36 × 14
Aucun avis
2025.10.29 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 08:56
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 6.58% of days out of the 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 08:56
80% of trades performed within 13 days. This comprises 4.28% of days out of the 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 267 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MultiScalping815
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
102
USD
44
58%
206
68%
82%
0.75
-0.36
USD
43%
1:500
