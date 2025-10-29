Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 1 Xlence-Real13 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-08 1.00 × 1 FBS-Real-3 3.00 × 25 FXCESS-Live01 6.36 × 14 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou