Signaux / MetaTrader 4 / MultiScalping336
Dominic Tanay

MultiScalping336

Dominic Tanay
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
0%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
409
Bénéfice trades:
310 (75.79%)
Perte trades:
99 (24.21%)
Meilleure transaction:
611.71 USD
Pire transaction:
-2 373.18 USD
Bénéfice brut:
7 063.21 USD (95 301 pips)
Perte brute:
-10 344.81 USD (104 474 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (147.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 608.35 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
64 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.69
Longs trades:
178 (43.52%)
Courts trades:
231 (56.48%)
Facteur de profit:
0.68
Rendement attendu:
-8.02 USD
Bénéfice moyen:
22.78 USD
Perte moyenne:
-104.49 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 703.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 742.37 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
22%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 281.60 USD
Maximal:
4 765.45 USD (191.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPY 73
AUDCAD 40
EURNZD 35
NZDJPY 34
EURCHF 32
ETHUSD 31
GBPCAD 29
GBPAUD 28
AUDCHF 26
AUDNZD 26
USDCHF 17
GBPNZD 9
GBPCHF 7
EURCAD 4
GBPUSD 4
AUDUSD 3
EURUSD 3
NZDCAD 3
EURGBP 2
CADJPY 1
EURAUD 1
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPY -1.9K
AUDCAD -89
EURNZD -127
NZDJPY -126
EURCHF -118
ETHUSD -37
GBPCAD -23
GBPAUD -327
AUDCHF -191
AUDNZD -104
USDCHF 46
GBPNZD -75
GBPCHF -240
EURCAD 1
GBPUSD 22
AUDUSD 9
EURUSD 2
NZDCAD -1
EURGBP 8
CADJPY 1
EURAUD 10
NZDCHF 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPY 301
AUDCAD 600
EURNZD 463
NZDJPY 943
EURCHF -1.2K
ETHUSD -1.2K
GBPCAD -948
GBPAUD -1.4K
AUDCHF -450
AUDNZD -4.7K
USDCHF 31
GBPNZD -241
GBPCHF -551
EURCAD 35
GBPUSD 164
AUDUSD 60
EURUSD 54
NZDCAD 6
EURGBP 28
CADJPY 33
EURAUD 75
NZDCHF 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +611.71 USD
Pire transaction: -2 373 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +147.40 USD
Perte consécutive maximale: -1 703.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Xlence-Real13
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
FBS-Real-3
3.00 × 25
FXCESS-Live01
6.36 × 14
Aucun avis
2025.10.29 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 64 days
