SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Manual Trading11
Shuai Zou

Manual Trading11

Shuai Zou
0 avis
155 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 1 159%
BCRCo-REAL
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 980
Bénéfice trades:
2 841 (71.38%)
Perte trades:
1 139 (28.62%)
Meilleure transaction:
8 221.17 USD
Pire transaction:
-9 208.63 USD
Bénéfice brut:
836 716.85 USD (2 305 167 pips)
Perte brute:
-434 270.39 USD (1 176 767 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (10 889.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 086.42 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
15.90
Longs trades:
1 956 (49.15%)
Courts trades:
2 024 (50.85%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
101.12 USD
Bénéfice moyen:
294.51 USD
Perte moyenne:
-381.27 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-4 944.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-18 189.30 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.99%
Prévision annuelle:
-12.03%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
778.00 USD
Maximal:
25 313.30 USD (12.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.37% (3 550.56 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3364
XTIUSD 433
GBPUSD 169
EURUSD 10
GBPJPY 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 343K
XTIUSD 38K
GBPUSD 22K
EURUSD -611
GBPJPY -302
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1M
XTIUSD 86K
GBPUSD 11K
EURUSD -1.1K
GBPJPY -296
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 221.17 USD
Pire transaction: -9 209 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +10 889.17 USD
Perte consécutive maximale: -4 944.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BCRCo-REAL" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 9
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
纯手工交易
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire