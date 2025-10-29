SignauxSections
Ervand Oganesyan

Rainbow MT5

Ervand Oganesyan
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 2%
Tickmill-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
38 (49.35%)
Perte trades:
39 (50.65%)
Meilleure transaction:
1 771.58 USD
Pire transaction:
-1 052.31 USD
Bénéfice brut:
9 867.24 USD (61 391 pips)
Perte brute:
-7 882.45 USD (36 140 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (771.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 008.25 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.33%
Dernier trade:
49 il y a des minutes
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.91
Longs trades:
41 (53.25%)
Courts trades:
36 (46.75%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
25.78 USD
Bénéfice moyen:
259.66 USD
Perte moyenne:
-202.11 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 612.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 612.00 USD (4)
Croissance mensuelle:
45.03%
Prévision annuelle:
546.39%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 482.40 USD
Maximal:
2 176.38 USD (44.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.14% (774.45 USD)
Par fonds propres:
0.61% (17.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
COPPER 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
COPPER 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
COPPER 25K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 771.58 USD
Pire transaction: -1 052 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +771.63 USD
Perte consécutive maximale: -1 612.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Aucun avis
2025.10.29 06:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
