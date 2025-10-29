SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold farmer daily
Ghulam Nabi Butt

Gold farmer daily

Ghulam Nabi Butt
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 311%
Exness-MT5Real35
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 105
Bénéfice trades:
1 018 (92.12%)
Perte trades:
87 (7.87%)
Meilleure transaction:
44.90 USD
Pire transaction:
-143.78 USD
Bénéfice brut:
1 633.48 USD (5 485 394 pips)
Perte brute:
-1 175.10 USD (1 151 859 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (119.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
155.19 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
53.49%
Charge de dépôt maximale:
37.91%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.54
Longs trades:
672 (60.81%)
Courts trades:
433 (39.19%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
0.41 USD
Bénéfice moyen:
1.60 USD
Perte moyenne:
-13.51 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-856.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-856.21 USD (11)
Croissance mensuelle:
47.43%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
856.21 USD (50.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.48% (856.21 USD)
Par fonds propres:
83.03% (910.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 1071
XAGUSDm 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 391
XAGUSDm 97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 366K
XAGUSDm 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.90 USD
Pire transaction: -144 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +119.25 USD
Perte consécutive maximale: -856.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real35" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I will be sharing my own gold trading signals daily — tested, trusted, and highly profitable.
Join now and copy my trades to earn steady profits every single day.
No fake promises, just real market results that speak for themselves.
Be part of my exclusive gold trading group and start growing your income today.
Aucun avis
2025.12.05 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 03:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 04:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 04:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 03:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 20:52
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 19:52
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 57% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 17:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
