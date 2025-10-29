- Croissance
Trades:
1 105
Bénéfice trades:
1 018 (92.12%)
Perte trades:
87 (7.87%)
Meilleure transaction:
44.90 USD
Pire transaction:
-143.78 USD
Bénéfice brut:
1 633.48 USD (5 485 394 pips)
Perte brute:
-1 175.10 USD (1 151 859 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (119.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
155.19 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
53.49%
Charge de dépôt maximale:
37.91%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.54
Longs trades:
672 (60.81%)
Courts trades:
433 (39.19%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
0.41 USD
Bénéfice moyen:
1.60 USD
Perte moyenne:
-13.51 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-856.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-856.21 USD (11)
Croissance mensuelle:
47.43%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
856.21 USD (50.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.48% (856.21 USD)
Par fonds propres:
83.03% (910.57 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1071
|XAGUSDm
|32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|391
|XAGUSDm
|97
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|366K
|XAGUSDm
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Meilleure transaction: +44.90 USD
Pire transaction: -144 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +119.25 USD
Perte consécutive maximale: -856.21 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real35" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
I will be sharing my own gold trading signals daily — tested, trusted, and highly profitable.
Join now and copy my trades to earn steady profits every single day.
No fake promises, just real market results that speak for themselves.
Be part of my exclusive gold trading group and start growing your income today.
