Affan Muhammad

Signal WTC Scalper

0 avis
138 semaines
0 / 0 USD
0%
ATFXGM8-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
391
Bénéfice trades:
281 (71.86%)
Perte trades:
110 (28.13%)
Meilleure transaction:
4 830.66 USD
Pire transaction:
-9 207.51 USD
Bénéfice brut:
27 574.09 USD (249 834 pips)
Perte brute:
-26 685.73 USD (232 147 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (1 099.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 830.66 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
70
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.08
Longs trades:
179 (45.78%)
Courts trades:
212 (54.22%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
2.27 USD
Bénéfice moyen:
98.13 USD
Perte moyenne:
-242.60 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-2 621.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-9 230.90 USD (3)
Croissance mensuelle:
31.06%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
12%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 177.08 USD
Maximal:
11 005.02 USD (65.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 299
USDJPY 66
EURUSD 9
USDCAD 6
AUDCAD 4
GBPJPY 4
USDCHF 1
GBPUSD 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 695
USDJPY 66
EURUSD 29
USDCAD 7
AUDCAD 42
GBPJPY 549
USDCHF 1
GBPUSD 0
XAGUSD -500
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
USDJPY 2.7K
EURUSD 258
USDCAD 222
AUDCAD 559
GBPJPY 817
USDCHF 24
GBPUSD -25
XAGUSD -100
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 830.66 USD
Pire transaction: -9 208 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 099.71 USD
Perte consécutive maximale: -2 621.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ATFXGM8-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TegasFX-Live-UK-3
0.37 × 1252
GOFX-REAL SERVER
0.62 × 500
HantecMarkets-Server4
2.50 × 2
XMGlobal-Real 36
2.81 × 210
XMGlobal-Real 8
4.25 × 423
XMGlobal-Real 38
4.33 × 413
XMGlobal-Real 18
4.45 × 722
Aucun avis
2025.10.29 04:46
Trading operations on the account were performed for only 134 days. This comprises 13.87% of days out of the 966 days of the signal's entire lifetime.
