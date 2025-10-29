SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MBT
Mathias Buscher

MBT

Mathias Buscher
0 avis
96 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -92%
ActivTradesEU-4
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
274
Bénéfice trades:
176 (64.23%)
Perte trades:
98 (35.77%)
Meilleure transaction:
8.14 EUR
Pire transaction:
-75.95 EUR
Bénéfice brut:
264.37 EUR (20 821 pips)
Perte brute:
-453.13 EUR (41 154 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (33.41 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
33.41 EUR (31)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
3.30%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.86
Longs trades:
87 (31.75%)
Courts trades:
187 (68.25%)
Facteur de profit:
0.58
Rendement attendu:
-0.69 EUR
Bénéfice moyen:
1.50 EUR
Perte moyenne:
-4.62 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-17.59 EUR)
Perte consécutive maximale:
-195.01 EUR (3)
Croissance mensuelle:
2.53%
Prévision annuelle:
30.64%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
207.22 EUR
Maximal:
219.61 EUR (103.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.84% (215.85 EUR)
Par fonds propres:
0.01% (0.09 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 264
GOLD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -197
GOLD -18
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -19K
GOLD -1.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesEU-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
