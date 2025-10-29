SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Irkutsk Invest 2
Evgeniy Alekseev

Irkutsk Invest 2

Evgeniy Alekseev
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -74%
Tickmill-Live08
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
94
Bénéfice trades:
68 (72.34%)
Perte trades:
26 (27.66%)
Meilleure transaction:
46.15 USD
Pire transaction:
-406.35 USD
Bénéfice brut:
410.18 USD (4 533 pips)
Perte brute:
-861.44 USD (7 529 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (71.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
131.21 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
4.39%
Charge de dépôt maximale:
12.96%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
-0.67
Longs trades:
42 (44.68%)
Courts trades:
52 (55.32%)
Facteur de profit:
0.48
Rendement attendu:
-4.80 USD
Bénéfice moyen:
6.03 USD
Perte moyenne:
-33.13 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-406.35 USD (1)
Croissance mensuelle:
-1.80%
Prévision annuelle:
-21.84%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
543.04 USD
Maximal:
674.25 USD (92.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.06% (674.25 USD)
Par fonds propres:
0.29% (0.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 44
USDCAD 16
USDCHF 13
USDJPY 8
XAUUSD 7
EURUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -4
USDCAD -16
USDCHF -16
USDJPY 11
XAUUSD -423
EURUSD -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 617
USDCAD -88
USDCHF 2
USDJPY 233
XAUUSD -3.7K
EURUSD -9
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.15 USD
Pire transaction: -406 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +71.37 USD
Perte consécutive maximale: -1.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 9
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 607
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
Tickmill-Live10
1.23 × 622
336 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.29 05:46
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Irkutsk Invest 2
30 USD par mois
-74%
0
0
USD
229
USD
26
100%
94
72%
4%
0.47
-4.80
USD
87%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.