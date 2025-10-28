SignauxSections
Fikri Fitramadhan

MarkasCuan77

Fikri Fitramadhan
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11
Bénéfice trades:
9 (81.81%)
Perte trades:
2 (18.18%)
Meilleure transaction:
199.75 USD
Pire transaction:
-150.45 USD
Bénéfice brut:
1 046.96 USD (27 621 pips)
Perte brute:
-241.05 USD (5 988 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (686.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
686.17 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.70
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
2.63%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
5.36
Longs trades:
2 (18.18%)
Courts trades:
9 (81.82%)
Facteur de profit:
4.34
Rendement attendu:
73.26 USD
Bénéfice moyen:
116.33 USD
Perte moyenne:
-120.53 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-150.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-150.45 USD (1)
Croissance mensuelle:
26.86%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
90.60 USD
Maximal:
150.45 USD (4.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.09% (3.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 10
USDJPY 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 805
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 22K
USDJPY 64
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Set and Forget Methode
Aucun avis
2025.10.28 23:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 23:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
