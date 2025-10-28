SignauxSections
I Made Sandiarta

Growth Equity 07

I Made Sandiarta
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
OctaFX-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
51
Bénéfice trades:
42 (82.35%)
Perte trades:
9 (17.65%)
Meilleure transaction:
4.76 USD
Pire transaction:
-5.63 USD
Bénéfice brut:
92.68 USD (143 208 pips)
Perte brute:
-30.42 USD (2 644 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (25.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.80 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.52
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
16.81%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
9.01
Longs trades:
28 (54.90%)
Courts trades:
23 (45.10%)
Facteur de profit:
3.05
Rendement attendu:
1.22 USD
Bénéfice moyen:
2.21 USD
Perte moyenne:
-3.38 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-6.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.91 USD (2)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6.91 USD (3.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.97% (6.91 USD)
Par fonds propres:
8.15% (29.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 28
GBPJPY 11
BTCUSD 7
NAS100 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 29
GBPJPY 14
BTCUSD 16
NAS100 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.9K
GBPJPY 478
BTCUSD 137K
NAS100 278
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.76 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +25.80 USD
Perte consécutive maximale: -6.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 498
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.40 × 503
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 115
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.36 × 494
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Aucun avis
2025.10.28 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Growth Equity 07
30 USD par mois
35%
0
0
USD
366
USD
1
0%
51
82%
100%
3.04
1.22
USD
8%
1:500
