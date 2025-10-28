Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DerivSVG-Server 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 TDMarkets-Primary 0.00 × 1 PUPrime-Live 1.00 × 3 Exness-MT5Real8 1.10 × 10 ICMarketsSC-MT5 2.52 × 69 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 XM.COM-MT5 3.07 × 187 GOMarketsMU-Live 3.50 × 6 Darwinex-Live 3.82 × 318 RoboForex-ECN 3.94 × 489 FusionMarkets-Live 3.99 × 17142 Valutrades-Live 4.17 × 6 ValutradesSeychelles-Live 4.71 × 7 ICMarketsSC-MT5-2 4.80 × 1340 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 5.01 × 67 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 6.26 × 167 CapitalPointTrading-MT5-4 6.68 × 56 Exness-MT5Real26 6.94 × 143 TASS-Live 7.09 × 70 57 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou