Muhammad Yaver

BAILEY TRADER

Muhammad Yaver
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 30%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
572
Bénéfice trades:
379 (66.25%)
Perte trades:
193 (33.74%)
Meilleure transaction:
67.40 USD
Pire transaction:
-27.62 USD
Bénéfice brut:
1 504.05 USD (90 772 pips)
Perte brute:
-1 138.85 USD (63 646 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (231.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
231.96 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
19 minutes
Facteur de récupération:
1.11
Longs trades:
293 (51.22%)
Courts trades:
279 (48.78%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
3.97 USD
Perte moyenne:
-5.90 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-32.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-111.94 USD (12)
Croissance mensuelle:
4.64%
Prévision annuelle:
56.31%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.42 USD
Maximal:
329.18 USD (66.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.03% (329.18 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 417
GBPUSD 40
USDJPY 35
EURUSD 23
EURGBP 19
AUDUSD 19
GBPJPY 14
GBPAUD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 436
GBPUSD -4
USDJPY -26
EURUSD -3
EURGBP -9
AUDUSD -30
GBPJPY 11
GBPAUD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 30K
GBPUSD -280
USDJPY -1.3K
EURUSD -18
EURGBP -406
AUDUSD -1K
GBPJPY 744
GBPAUD -747
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67.40 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +231.96 USD
Perte consécutive maximale: -32.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
PUPrime-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
1.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
2.52 × 69
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
XM.COM-MT5
3.07 × 187
GOMarketsMU-Live
3.50 × 6
Darwinex-Live
3.82 × 318
RoboForex-ECN
3.94 × 489
FusionMarkets-Live
3.99 × 17142
Valutrades-Live
4.17 × 6
ValutradesSeychelles-Live
4.71 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
4.80 × 1340
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
TASS-Live
7.09 × 70
57 plus...
BAILEY TRADER 
Aucun avis
2025.10.28 16:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 16:06
A large drawdown may occur on the account again
