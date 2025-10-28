SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FX Joint Winter
Mateusz Winter

FX Joint Winter

Mateusz Winter
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 111
Bénéfice trades:
816 (73.44%)
Perte trades:
295 (26.55%)
Meilleure transaction:
158.22 EUR
Pire transaction:
-90.66 EUR
Bénéfice brut:
4 788.75 EUR (5 063 843 pips)
Perte brute:
-3 952.32 EUR (5 327 207 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (136.55 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
268.11 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.05%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.36
Longs trades:
537 (48.33%)
Courts trades:
574 (51.67%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.75 EUR
Bénéfice moyen:
5.87 EUR
Perte moyenne:
-13.40 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-205.85 EUR)
Perte consécutive maximale:
-224.91 EUR (9)
Croissance mensuelle:
-5.68%
Prévision annuelle:
-68.97%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.06 EUR
Maximal:
616.16 EUR (9.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.37% (616.90 EUR)
Par fonds propres:
4.52% (218.94 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 135
XAUUSD 122
AUDCAD 85
EURGBP 64
EURAUD 48
NZDCAD 46
AUDSGD 46
GBPUSD 46
USDCAD 45
EURUSD 41
CADCHF 40
EURNZD 37
GBPCAD 36
EURCAD 33
DE40 33
EURCHF 32
AUDUSD 31
US30 30
USDCHF 23
NZDUSD 22
USTEC 22
GBPAUD 18
US500 12
AUDNZD 9
USDSGD 9
GBPCHF 9
EURSGD 7
GBPJPY 6
CADJPY 6
AUDCHF 5
AUDJPY 4
CHFJPY 4
SGDJPY 4
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 3
XAUUSD 269
AUDCAD 26
EURGBP 105
EURAUD 35
NZDCAD 19
AUDSGD 20
GBPUSD -176
USDCAD 21
EURUSD 259
CADCHF 69
EURNZD -130
GBPCAD -37
EURCAD 144
DE40 58
EURCHF -21
AUDUSD -99
US30 200
USDCHF 6
NZDUSD -61
USTEC 191
GBPAUD -80
US500 -35
AUDNZD -13
USDSGD 18
GBPCHF 67
EURSGD 29
GBPJPY 10
CADJPY 23
AUDCHF 0
AUDJPY 6
CHFJPY 8
SGDJPY 7
USDJPY 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -396K
XAUUSD -18K
AUDCAD 2.3K
EURGBP 3.5K
EURAUD 3.6K
NZDCAD 2.8K
AUDSGD 806
GBPUSD 1K
USDCAD 3K
EURUSD 6.7K
CADCHF 3K
EURNZD 571
GBPCAD -63
EURCAD 7.8K
DE40 -3.4K
EURCHF 723
AUDUSD -401
US30 56K
USDCHF 511
NZDUSD -1.2K
USTEC 59K
GBPAUD -2.2K
US500 -2.4K
AUDNZD -1.8K
USDSGD 780
GBPCHF 1.8K
EURSGD 2.1K
GBPJPY 1.5K
CADJPY 2.3K
AUDCHF -155
AUDJPY 947
CHFJPY 1.3K
SGDJPY 1.2K
USDJPY 96
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +158.22 EUR
Pire transaction: -91 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +136.55 EUR
Perte consécutive maximale: -205.85 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
2.11 × 9
FusionMarkets-Live
8.07 × 30
VantageInternational-Live 13
8.36 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
11.38 × 104
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
Exness-MT5Real38
17.40 × 123
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Earnex-Trade
23.27 × 96
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FX Joint Winter
30 USD par mois
17%
0
0
USD
4.8K
EUR
16
84%
1 111
73%
100%
1.21
0.75
EUR
11%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.