Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6 0.00 × 1 FBS-Real 0.00 × 1 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 2.11 × 9 FusionMarkets-Live 8.07 × 30 VantageInternational-Live 13 8.36 × 14 ICMarketsSC-MT5-4 10.33 × 107 ICMarketsSC-MT5-2 11.38 × 104 Exness-MT5Real10 16.40 × 5 Exness-MT5Real2 16.69 × 13 Exness-MT5Real38 17.40 × 123 HFMarketsSA-Live2 18.00 × 1 Earnex-Trade 23.27 × 96 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou