Leutrim Krasniqi

AI Gold Sniper

Leutrim Krasniqi
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -100%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
272
Bénéfice trades:
138 (50.73%)
Perte trades:
134 (49.26%)
Meilleure transaction:
9.37 EUR
Pire transaction:
-25.67 EUR
Bénéfice brut:
199.93 EUR (16 170 pips)
Perte brute:
-365.84 EUR (29 906 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (27.83 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
27.83 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.78
Longs trades:
135 (49.63%)
Courts trades:
137 (50.37%)
Facteur de profit:
0.55
Rendement attendu:
-0.61 EUR
Bénéfice moyen:
1.45 EUR
Perte moyenne:
-2.73 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-6.18 EUR)
Perte consécutive maximale:
-94.81 EUR (6)
Croissance mensuelle:
-99.56%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
170.86 EUR
Maximal:
211.59 EUR (462.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.94% (211.59 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 174
XAUEUR 32
EURUSD 31
GBPUSD 20
GBPJPY 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -90
XAUEUR -27
EURUSD -23
GBPUSD -36
GBPJPY -14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -8.2K
XAUEUR -1K
EURUSD -536
GBPUSD -3.5K
GBPJPY -520
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.37 EUR
Pire transaction: -26 EUR
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +27.83 EUR
Perte consécutive maximale: -6.18 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1865
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 116
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.25 × 717
ICMarketsSC-Live24
1.28 × 326
ICMarketsSC-Live25
1.30 × 666
ICMarketsSC-Live16
1.35 × 150
SaracenInc-Live
1.50 × 109
48 plus...
Ai Gold Sniper
Aucun avis
2025.10.28 16:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
