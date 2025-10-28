Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 3 CudraniaCapital-Real 0.00 × 2 itexsys-Platform 0.00 × 3 PlexyTrade-Server01 0.00 × 1 FreshForex-MT5 0.00 × 2 StraitsFutures-ATL Live 0.00 × 1 FXView-Live 0.00 × 2 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 2 BullWaves-LIVE 0.00 × 1 DerivMT-Server 0.00 × 1 EGMSecurities-Live 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 9 0.00 × 1 EightcapGlobal-Live 0.00 × 2 VantagePrimeLimited-Live 0.00 × 4 OxSecurities-Live 0.00 × 1 AdmiralsSC-Live 0.00 × 2 InfinoxLimited-MT5Live 0.00 × 1 AgenaMarkets-Live 0.00 × 1 Kudotrade-Live 0.00 × 6 LandFX-Live 0.00 × 1 SUSHIGlobalInvesting-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-4 0.00 × 54 239 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou