Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GrandCapital-Server 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Finotec-Live Server 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 2 Exness-Real33 0.00 × 2 AlSalamBank-Live 0.00 × 2 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 2 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 FXTG-Main Server 1 0.00 × 1 Exness-Real16 0.00 × 2 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 4 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 PreciseFX-Live 0.00 × 1 ForexTime-ECN-Zero 0.00 × 1 InstaForex-Contest.com 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 OctaFX-Demo 0.00 × 2 ATCBrokers-US Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 EquitiGroup-Live 0.00 × 1 291 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou