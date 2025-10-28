SignauxSections
Darsh

Mustafa Mr Abdulaziz Abu Al-saadat
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6
Bénéfice trades:
1 (16.66%)
Perte trades:
5 (83.33%)
Meilleure transaction:
3.98 USD
Pire transaction:
-0.07 USD
Bénéfice brut:
3.98 USD (154 pips)
Perte brute:
-0.26 USD (15 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (3.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3.98 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.83%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
14.31
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
6 (100.00%)
Facteur de profit:
15.31
Rendement attendu:
0.62 USD
Bénéfice moyen:
3.98 USD
Perte moyenne:
-0.05 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-0.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.26 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.74%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.26 USD
Maximal:
0.26 USD (0.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
4.77% (24.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 4
AUDNZD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 0
AUDNZD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 4
AUDNZD 165
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.98 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +3.98 USD
Perte consécutive maximale: -0.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live14
0.38 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.50 × 42
ICMarketsSC-Live25
0.91 × 44
ICMarketsSC-Live07
0.92 × 115
Exness-Real17
0.97 × 59
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.50 × 2
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 6
FXCL-Main2
2.50 × 2
Tickmill-Live10
2.54 × 13
OrbexGlobal-Live
2.94 × 16
Coinexx-Live
3.42 × 12
TitanFX-06
4.00 × 18
RoboForex-ECN-2
4.69 × 61
Longhorn-Real2
4.75 × 8
ICMarketsSC-Live20
4.87 × 63
Axi-US06-Live
5.00 × 2
Coinexx-Demo
5.00 × 1
Darwinex-Live
5.80 × 372
11 plus...
Je trade avec une stratégie de scalping utilisant des indicateurs de précision qui garantissent la précision du signal fourni afin de maximiser mes profits avec un drawdown et une récupération minimaux grâce à une martingale gérée. Le système et le signal ont été testés il y a plus de 10 ans et une gestion de portefeuille est appliquée.

N'attendez plus et rejoignez-moi dans mon aventure pour convertir 500 $ en 1 million de dollars.

Bonne chance à tous et je vous souhaite de bons profits 💯
Aucun avis
2025.10.28 12:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.28 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 12:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
