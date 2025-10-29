SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / THUC CHIEN
Nguyen Van Loi

THUC CHIEN

Nguyen Van Loi
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 73%
Exness-Real18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
70
Bénéfice trades:
46 (65.71%)
Perte trades:
24 (34.29%)
Meilleure transaction:
28.89 USD
Pire transaction:
-26.81 USD
Bénéfice brut:
354.29 USD (274 680 pips)
Perte brute:
-208.28 USD (204 509 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (50.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
55.59 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
70
Temps de détention moyen:
40 minutes
Facteur de récupération:
2.20
Longs trades:
40 (57.14%)
Courts trades:
30 (42.86%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
2.09 USD
Bénéfice moyen:
7.70 USD
Perte moyenne:
-8.68 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-66.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-66.40 USD (5)
Croissance mensuelle:
73.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
66.40 USD (20.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.43% (66.40 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 146
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 70K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.89 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +50.90 USD
Perte consécutive maximale: -66.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
The goal in trading is to have a steady long-term growth of the account and it must be safe.
Aucun avis
2025.10.29 11:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 12:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 12:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
