SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Green Bucket
Ragil Giri Sarbani

Green Bucket

Ragil Giri Sarbani
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -100%
Monex-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
89
Bénéfice trades:
57 (64.04%)
Perte trades:
32 (35.96%)
Meilleure transaction:
47.58 USD
Pire transaction:
-100.82 USD
Bénéfice brut:
329.42 USD (65 610 pips)
Perte brute:
-835.59 USD (159 613 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (47.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
131.82 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
93.59%
Charge de dépôt maximale:
9.31%
Dernier trade:
55 il y a des minutes
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.84
Longs trades:
30 (33.71%)
Courts trades:
59 (66.29%)
Facteur de profit:
0.39
Rendement attendu:
-5.69 USD
Bénéfice moyen:
5.78 USD
Perte moyenne:
-26.11 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-96.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-189.34 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
507.11 USD
Maximal:
601.29 USD (309.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (601.28 USD)
Par fonds propres:
1.56% (1.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDv 51
NQ.p 30
EURUSDv 7
NZDCHFv 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDv -286
NQ.p -228
EURUSDv 6
NZDCHFv 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDv -20K
NQ.p -75K
EURUSDv 938
NZDCHFv 140
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.58 USD
Pire transaction: -101 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +47.06 USD
Perte consécutive maximale: -96.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.28 11:57
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 8.26% of days out of the 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
80% of trades performed within 10 days. This comprises 4.59% of days out of the 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Green Bucket
30 USD par mois
-100%
0
0
USD
110
USD
47
0%
89
64%
94%
0.39
-5.69
USD
100%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.