- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
221
Bénéfice trades:
103 (46.60%)
Perte trades:
118 (53.39%)
Meilleure transaction:
865 309.17 IDR
Pire transaction:
-879 904.65 IDR
Bénéfice brut:
57 068 842.83 IDR (3 314 286 pips)
Perte brute:
-44 776 872.01 IDR (2 633 846 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (11 122 644.06 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
11 122 644.06 IDR (18)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
98.99%
Charge de dépôt maximale:
4.27%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
103
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.75
Longs trades:
153 (69.23%)
Courts trades:
68 (30.77%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
55 619.78 IDR
Bénéfice moyen:
554 066.44 IDR
Perte moyenne:
-379 465.02 IDR
Pertes consécutives maximales:
15 (-4 754 307.39 IDR)
Perte consécutive maximale:
-4 881 703.90 IDR (13)
Croissance mensuelle:
42.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16 091 595.80 IDR
Maximal:
16 345 012.71 IDR (80.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.70% (16 345 012.71 IDR)
Par fonds propres:
7.62% (1 267 928.50 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|198
|GBPJPY
|5
|AUDJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURNZD
|3
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|2
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPJPY
|25
|AUDJPY
|16
|USDJPY
|31
|EURNZD
|-3
|EURJPY
|32
|GBPUSD
|17
|NZDJPY
|-5
|NZDUSD
|-5
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|671K
|GBPJPY
|2.3K
|AUDJPY
|1.5K
|USDJPY
|2.9K
|EURNZD
|-308
|EURJPY
|3K
|GBPUSD
|1K
|NZDJPY
|-500
|NZDUSD
|-300
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +865 309.17 IDR
Pire transaction: -879 905 IDR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +11 122 644.06 IDR
Perte consécutive maximale: -4 754 307.39 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.13 × 16
|
RawForex-Real
|0.28 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|0.61 × 28
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|1.05 × 63
|
Exness-Real4
|1.49 × 130
|
Exness-Real33
|2.08 × 12
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
BlackBullMarkets-Live
|4.67 × 6
|
Exness-Real29
|5.73 × 344
|
Exness-Real16
|7.38 × 180
|
TradeMaxGlobal-Demo
|10.64 × 11
|
Exness-Real
|26.04 × 458
Trend Trader
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
43%
0
0
USD
USD
32M
IDR
IDR
3
100%
221
46%
99%
1.27
55 619.78
IDR
IDR
81%
1:500