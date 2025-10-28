SignauxSections
Victor Danny Wangkar

Rupiah Trader

0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
Exness-Real33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
221
Bénéfice trades:
103 (46.60%)
Perte trades:
118 (53.39%)
Meilleure transaction:
865 309.17 IDR
Pire transaction:
-879 904.65 IDR
Bénéfice brut:
57 068 842.83 IDR (3 314 286 pips)
Perte brute:
-44 776 872.01 IDR (2 633 846 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (11 122 644.06 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
11 122 644.06 IDR (18)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
98.99%
Charge de dépôt maximale:
4.27%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
103
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.75
Longs trades:
153 (69.23%)
Courts trades:
68 (30.77%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
55 619.78 IDR
Bénéfice moyen:
554 066.44 IDR
Perte moyenne:
-379 465.02 IDR
Pertes consécutives maximales:
15 (-4 754 307.39 IDR)
Perte consécutive maximale:
-4 881 703.90 IDR (13)
Croissance mensuelle:
42.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16 091 595.80 IDR
Maximal:
16 345 012.71 IDR (80.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.70% (16 345 012.71 IDR)
Par fonds propres:
7.62% (1 267 928.50 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 198
GBPJPY 5
AUDJPY 5
USDJPY 4
EURNZD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
NZDJPY 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY 25
AUDJPY 16
USDJPY 31
EURNZD -3
EURJPY 32
GBPUSD 17
NZDJPY -5
NZDUSD -5
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 671K
GBPJPY 2.3K
AUDJPY 1.5K
USDJPY 2.9K
EURNZD -308
EURJPY 3K
GBPUSD 1K
NZDJPY -500
NZDUSD -300
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +865 309.17 IDR
Pire transaction: -879 905 IDR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +11 122 644.06 IDR
Perte consécutive maximale: -4 754 307.39 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GMI-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.13 × 16
RawForex-Real
0.28 × 29
VantageInternational-Live 4
0.61 × 28
ICMCapitalVC-LIVE3
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
1.05 × 63
Exness-Real4
1.49 × 130
Exness-Real33
2.08 × 12
Axi-US06-Live
2.94 × 16
BlackBullMarkets-Live
4.67 × 6
Exness-Real29
5.73 × 344
Exness-Real16
7.38 × 180
TradeMaxGlobal-Demo
10.64 × 11
Exness-Real
26.04 × 458
Trend Trader
Aucun avis
2025.11.16 07:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.06 09:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 08:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.29 20:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 22:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 12:57
Share of trading days is too low
2025.10.28 12:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 11:57
Share of trading days is too low
2025.10.28 11:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 10:48
Share of trading days is too low
2025.10.28 10:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 09:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 09:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 09:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 09:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 09:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Rupiah Trader
30 USD par mois
43%
0
0
USD
32M
IDR
3
100%
221
46%
99%
1.27
55 619.78
IDR
81%
1:500
