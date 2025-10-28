SignauxSections
Inigo Hernandez Ruiz

XAUUSDyGBPUSD

Inigo Hernandez Ruiz
0 avis
56 semaines
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
718
Bénéfice trades:
642 (89.41%)
Perte trades:
76 (10.58%)
Meilleure transaction:
80.46 EUR
Pire transaction:
-352.73 EUR
Bénéfice brut:
4 095.39 EUR (184 643 pips)
Perte brute:
-4 078.51 EUR (208 116 pips)
Gains consécutifs maximales:
95 (198.85 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
676.41 EUR (33)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
402 (55.99%)
Courts trades:
316 (44.01%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.02 EUR
Bénéfice moyen:
6.38 EUR
Perte moyenne:
-53.66 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-102.72 EUR)
Perte consécutive maximale:
-567.56 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-11.02%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
119.49 EUR
Maximal:
774.26 EUR (90.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 440
GBPUSD 258
EURUSD 20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 74
GBPUSD 76
EURUSD -130
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -19K
GBPUSD -3.2K
EURUSD -877
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +80.46 EUR
Pire transaction: -353 EUR
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +198.85 EUR
Perte consécutive maximale: -102.72 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.16 × 73
Exness-MT5Real3
0.33 × 6
FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
GoMarkets-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
FBSTradestone-Real
5.75 × 24
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
FPMarketsSC-Live
7.44 × 16
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
Esta cuenta de señales tiene como objetivo ampliar su capital, y ayudar a incrementar los ingresos de manera controlada y lenta. Contamos con varios asesores expertos de gran rentabilidad, lo que nos ayuda a diversificar el riesgo, maximizar las ganancias y minimizar las perdidas.

El riesgo que usamos es mínimo, que es lo mejor para pequeños inversionistas que están empezando en el mundo del trading. 

También funciona para grandes inversores que quieren incrementar su patrimonio con ayuda del trading en vez de dejarlo en los bancos donde siempre se devaluara.



