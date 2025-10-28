- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
💎 Gold Farm – Strategie
🔹 Compte connecté avec un capital initial de 2 000 USD.
🔹 Le style de trading repose sur l’analyse algorithmique et les signaux quantiques issus du système Quantum Queen, conçu pour s’adapter en temps réel aux conditions de marché.
⚙️ Détails techniques :
-
Type : Copy trading (Quantum Queen)
-
Effet de levier : 1:500
-
Taille des lots : adaptée au risque (0.01 – 0.10 selon capital)
-
Drawdown moyen observé : < 20 %
-
Objectif mensuel : +5 % à +15 % selon la volatilité
📊 Recommandations :
-
Montant minimum conseillé : 2 000 USD (ou équivalent)
-
Copier avec les mêmes paramètres de risque pour des résultats similaires
-
Éviter toute modification manuelle des positions
🔒 Gestion du risque et transparence totale.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, mais la stratégie Quantum Queen a démontré une stabilité et une efficacité constantes dans le temps.
🚀 Objectif : faire croître le capital de manière régulière et maîtrisée sur l’or (XAU/USD).