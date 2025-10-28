SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FXLAB SCALPER PRO
Andhika Nugroho

FXLAB SCALPER PRO

Andhika Nugroho
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -100%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14
Bénéfice trades:
6 (42.85%)
Perte trades:
8 (57.14%)
Meilleure transaction:
203.42 USD
Pire transaction:
-286.96 USD
Bénéfice brut:
232.73 USD (12 176 pips)
Perte brute:
-726.84 USD (28 843 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (204.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
204.21 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
24.67%
Charge de dépôt maximale:
3725.35%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
-0.69
Longs trades:
6 (42.86%)
Courts trades:
8 (57.14%)
Facteur de profit:
0.32
Rendement attendu:
-35.29 USD
Bénéfice moyen:
38.79 USD
Perte moyenne:
-90.86 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-719.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-719.64 USD (7)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
494.11 USD
Maximal:
719.64 USD (169.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (203.06 USD)
Par fonds propres:
67.08% (332.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -494
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +203.42 USD
Pire transaction: -287 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +204.21 USD
Perte consécutive maximale: -719.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Scalping trades with appropriatre lots management. 
Aucun avis
2025.10.28 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 07:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 07:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 06:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 06:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 05:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 05:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.28 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
