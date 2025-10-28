- Croissance
Trades:
36 591
Bénéfice trades:
18 276 (49.94%)
Perte trades:
18 315 (50.05%)
Meilleure transaction:
31 249.50 USD
Pire transaction:
-7 254.00 USD
Bénéfice brut:
2 633 656.69 USD (32 850 448 pips)
Perte brute:
-2 004 942.45 USD (23 852 234 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (16 372.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
99 589.86 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
79.93%
Charge de dépôt maximale:
0.17%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
396
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
5.94
Longs trades:
26 056 (71.21%)
Courts trades:
10 535 (28.79%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
17.18 USD
Bénéfice moyen:
144.10 USD
Perte moyenne:
-109.47 USD
Pertes consécutives maximales:
91 (-11 919.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-34 535.50 USD (6)
Croissance mensuelle:
4.58%
Prévision annuelle:
55.59%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38 562.08 USD
Maximal:
105 802.31 USD (40.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.65% (105 802.31 USD)
Par fonds propres:
0.03% (199.08 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|36063
|BTCUSD
|350
|GBPJPY-E
|27
|EURNZD-E
|15
|USDJPY-E
|15
|GBPNZD-E
|15
|EURUSD-E
|13
|EURAUD-E
|13
|EURJPY-E
|13
|GBPAUD-E
|13
|GBPCAD-E
|12
|US30
|11
|NZDUSD-E
|7
|CHFJPY-E
|5
|GBPUSD-E
|5
|AUDUSD-E
|3
|USDCAD-E
|3
|EURCAD-E
|3
|AUDJPY-E
|2
|GBPCHF-E
|2
|XRPUSD
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-E
|545K
|BTCUSD
|88K
|GBPJPY-E
|-2.9K
|EURNZD-E
|1K
|USDJPY-E
|183
|GBPNZD-E
|204
|EURUSD-E
|2.4K
|EURAUD-E
|-111
|EURJPY-E
|209
|GBPAUD-E
|224
|GBPCAD-E
|103
|US30
|-8K
|NZDUSD-E
|964
|CHFJPY-E
|2.3K
|GBPUSD-E
|121
|AUDUSD-E
|73
|USDCAD-E
|132
|EURCAD-E
|-85
|AUDJPY-E
|-256
|GBPCHF-E
|31
|XRPUSD
|-150
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-E
|5.9M
|BTCUSD
|3.2M
|GBPJPY-E
|-10K
|EURNZD-E
|-2.6K
|USDJPY-E
|1.7K
|GBPNZD-E
|4.9K
|EURUSD-E
|2.2K
|EURAUD-E
|-4K
|EURJPY-E
|5.1K
|GBPAUD-E
|1.5K
|GBPCAD-E
|2K
|US30
|-16K
|NZDUSD-E
|-4.2K
|CHFJPY-E
|4.5K
|GBPUSD-E
|2.5K
|AUDUSD-E
|-981
|USDCAD-E
|-1.7K
|EURCAD-E
|-1.7K
|AUDJPY-E
|2.5K
|GBPCHF-E
|468
|XRPUSD
|-200
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +31 249.50 USD
Pire transaction: -7 254 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +16 372.48 USD
Perte consécutive maximale: -11 919.76 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
