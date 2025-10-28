SignauxSections
Senlin Kong

FortunePrimeGlobal

Senlin Kong
0 avis
Fiabilité
81 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 546%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36 591
Bénéfice trades:
18 276 (49.94%)
Perte trades:
18 315 (50.05%)
Meilleure transaction:
31 249.50 USD
Pire transaction:
-7 254.00 USD
Bénéfice brut:
2 633 656.69 USD (32 850 448 pips)
Perte brute:
-2 004 942.45 USD (23 852 234 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (16 372.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
99 589.86 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
79.93%
Charge de dépôt maximale:
0.17%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
396
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
5.94
Longs trades:
26 056 (71.21%)
Courts trades:
10 535 (28.79%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
17.18 USD
Bénéfice moyen:
144.10 USD
Perte moyenne:
-109.47 USD
Pertes consécutives maximales:
91 (-11 919.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-34 535.50 USD (6)
Croissance mensuelle:
4.58%
Prévision annuelle:
55.59%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38 562.08 USD
Maximal:
105 802.31 USD (40.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.65% (105 802.31 USD)
Par fonds propres:
0.03% (199.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-E 36063
BTCUSD 350
GBPJPY-E 27
EURNZD-E 15
USDJPY-E 15
GBPNZD-E 15
EURUSD-E 13
EURAUD-E 13
EURJPY-E 13
GBPAUD-E 13
GBPCAD-E 12
US30 11
NZDUSD-E 7
CHFJPY-E 5
GBPUSD-E 5
AUDUSD-E 3
USDCAD-E 3
EURCAD-E 3
AUDJPY-E 2
GBPCHF-E 2
XRPUSD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-E 545K
BTCUSD 88K
GBPJPY-E -2.9K
EURNZD-E 1K
USDJPY-E 183
GBPNZD-E 204
EURUSD-E 2.4K
EURAUD-E -111
EURJPY-E 209
GBPAUD-E 224
GBPCAD-E 103
US30 -8K
NZDUSD-E 964
CHFJPY-E 2.3K
GBPUSD-E 121
AUDUSD-E 73
USDCAD-E 132
EURCAD-E -85
AUDJPY-E -256
GBPCHF-E 31
XRPUSD -150
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-E 5.9M
BTCUSD 3.2M
GBPJPY-E -10K
EURNZD-E -2.6K
USDJPY-E 1.7K
GBPNZD-E 4.9K
EURUSD-E 2.2K
EURAUD-E -4K
EURJPY-E 5.1K
GBPAUD-E 1.5K
GBPCAD-E 2K
US30 -16K
NZDUSD-E -4.2K
CHFJPY-E 4.5K
GBPUSD-E 2.5K
AUDUSD-E -981
USDCAD-E -1.7K
EURCAD-E -1.7K
AUDJPY-E 2.5K
GBPCHF-E 468
XRPUSD -200
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31 249.50 USD
Pire transaction: -7 254 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +16 372.48 USD
Perte consécutive maximale: -11 919.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
数据采集分析
Aucun avis
2025.10.28 05:38
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.41% of days out of 566 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 05:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.