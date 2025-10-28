SignauxSections
Budi Soleh Kurniawan

Dondion

Budi Soleh Kurniawan
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -100%
Monex-Server5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
369
Bénéfice trades:
147 (39.83%)
Perte trades:
222 (60.16%)
Meilleure transaction:
38.67 USD
Pire transaction:
-23.57 USD
Bénéfice brut:
845.25 USD (74 654 pips)
Perte brute:
-1 094.82 USD (90 874 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (55.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
76.96 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
53.46%
Charge de dépôt maximale:
11.78%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.65
Longs trades:
193 (52.30%)
Courts trades:
176 (47.70%)
Facteur de profit:
0.77
Rendement attendu:
-0.68 USD
Bénéfice moyen:
5.75 USD
Perte moyenne:
-4.93 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-84.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-90.24 USD (5)
Croissance mensuelle:
24.18%
Prévision annuelle:
293.34%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
351.77 USD
Maximal:
382.25 USD (577.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.97% (351.77 USD)
Par fonds propres:
6.74% (6.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.m 182
EURUSD.m 101
USDJPY.m 27
GBPJPY.m 19
GBPUSD.m 11
EURJPY.m 10
USDCHF.m 8
XAGUSD.m 3
AUDUSD.m 3
AUDJPY.m 1
AUDCAD.m 1
EURGBP.m 1
CLS10.m 1
CHFJPY.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.m -93
EURUSD.m -81
USDJPY.m -19
GBPJPY.m -16
GBPUSD.m -14
EURJPY.m -12
USDCHF.m -7
XAGUSD.m -7
AUDUSD.m 0
AUDJPY.m 3
AUDCAD.m 0
EURGBP.m -1
CLS10.m -1
CHFJPY.m 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.m -8.5K
EURUSD.m -3.3K
USDJPY.m -267
GBPJPY.m -2.3K
GBPUSD.m -1.1K
EURJPY.m -439
USDCHF.m -537
XAGUSD.m -135
AUDUSD.m 15
AUDJPY.m 489
AUDCAD.m -14
EURGBP.m -60
CLS10.m -13
CHFJPY.m -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.67 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +55.45 USD
Perte consécutive maximale: -84.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.10.28 04:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 03:29
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 8.84% of days out of the 498 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 03:29
80% of trades performed within 17 days. This comprises 3.41% of days out of the 498 days of the signal's entire lifetime.
