80% des transactions effectuées en 17 jours. Cela comprend 3.41% des jours parmi les 498 jours de toute la durée de vie du signal.

Les opérations de trading sur le compte n'ont été effectuées que pendant 44 jours. Cela comprend 8.84% des jours parmi les 498 jours de toute la durée de vie du signal.