Trades:
949
Bénéfice trades:
427 (44.99%)
Perte trades:
522 (55.01%)
Meilleure transaction:
543.82 UST
Pire transaction:
-37.63 UST
Bénéfice brut:
8 398.91 UST (794 709 pips)
Perte brute:
-5 681.27 UST (562 111 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (373.71 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
549.78 UST (19)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.76%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
402
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
5.20
Longs trades:
606 (63.86%)
Courts trades:
343 (36.14%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
2.86 UST
Bénéfice moyen:
19.67 UST
Perte moyenne:
-10.88 UST
Pertes consécutives maximales:
22 (-187.82 UST)
Perte consécutive maximale:
-192.30 UST (16)
Croissance mensuelle:
19.43%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
132.37 UST
Maximal:
522.60 UST (42.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.24% (522.24 UST)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 UST)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|949
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|233K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +543.82 UST
Pire transaction: -38 UST
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +373.71 UST
Perte consécutive maximale: -187.82 UST
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
