Mohammed Ahmed Abdel Latif Ahmed Musa

DomiNations VIP 1

Mohammed Ahmed Abdel Latif Ahmed Musa
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
EquitiBrokerageSC-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
43
Bénéfice trades:
32 (74.41%)
Perte trades:
11 (25.58%)
Meilleure transaction:
6.56 USD
Pire transaction:
-1.83 USD
Bénéfice brut:
44.48 USD (4 670 pips)
Perte brute:
-7.02 USD (618 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (16.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16.31 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.61
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.61%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
17.48
Longs trades:
11 (25.58%)
Courts trades:
32 (74.42%)
Facteur de profit:
6.34
Rendement attendu:
0.87 USD
Bénéfice moyen:
1.39 USD
Perte moyenne:
-0.64 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-2.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.14 USD (2)
Croissance mensuelle:
37.93%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2.14 USD (1.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.69% (0.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.pr 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.pr 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.pr 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.56 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +16.31 USD
Perte consécutive maximale: -2.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EquitiBrokerageSC-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Peace be upon you all,

We are pleased to announce that trade copying has officially started using our custom-built trading expert (EA) 

Here’s the first of our four plans


Plan  details:

Plan 1 – VIP (1)

Trading Pair: GBP/USD

Minimum Deposit: $100

Expected Weekly Profit: 20% – 30%

Risk Level: Low

Platform Used: MT4


We offer paid trade copying on MQL5,

but if you want to join and copy trades completely for free

 just join our official Telegram group to learn more about the remaining plans and how to get started with us

 

Group Link:

https://t.me/DomiNationsFX


With all our respect and appreciation to everyone 

Aucun avis
2025.10.27 18:02
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 12.82% of days out of the 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
