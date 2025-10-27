- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD.pr
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD.pr
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD.pr
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EquitiBrokerageSC-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Peace be upon you all,
We are pleased to announce that trade copying has officially started using our custom-built trading expert (EA)
Here’s the first of our four plans
Plan details:
Plan 1 – VIP (1)
Trading Pair: GBP/USD
Minimum Deposit: $100
Expected Weekly Profit: 20% – 30%
Risk Level: Low
Platform Used: MT4
We offer paid trade copying on MQL5,
but if you want to join and copy trades completely for free
just join our official Telegram group to learn more about the remaining plans and how to get started with us
Group Link:
With all our respect and appreciation to everyone
