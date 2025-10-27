SignauxSections
Mr Khemmakorn Khamsom

Aurum Power King

Mr Khemmakorn Khamsom
0 avis
30 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 36%
SkyrissSecurities-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 152
Bénéfice trades:
1 357 (43.05%)
Perte trades:
1 795 (56.95%)
Meilleure transaction:
1 723.97 USD
Pire transaction:
-1 802.25 USD
Bénéfice brut:
118 557.77 USD (4 427 808 pips)
Perte brute:
-114 678.83 USD (1 075 789 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (3 020.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 317.00 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
80
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.26
Longs trades:
1 345 (42.67%)
Courts trades:
1 807 (57.33%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
1.23 USD
Bénéfice moyen:
87.37 USD
Perte moyenne:
-63.89 USD
Pertes consécutives maximales:
89 (-224.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 615.80 USD (8)
Croissance mensuelle:
-5.03%
Prévision annuelle:
-60.98%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 704.86 USD
Maximal:
15 205.08 USD (98.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.27% (12 215.02 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1344
GC.Z25 847
GC.M25 489
GC.Q25 452
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 33K
GC.Z25 -21K
GC.M25 1.4K
GC.Q25 -9.9K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 327K
GC.Z25 -177K
GC.M25 17K
GC.Q25 -95K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 723.97 USD
Pire transaction: -1 802 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +3 020.16 USD
Perte consécutive maximale: -224.27 USD

Aucun avis
2025.10.27 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 17:02
A large drawdown may occur on the account again
