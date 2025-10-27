SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Scalp Mass
Khagesh Purakayastha

Scalp Mass

Khagesh Purakayastha
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 48%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
671
Bénéfice trades:
366 (54.54%)
Perte trades:
305 (45.45%)
Meilleure transaction:
159.03 USD
Pire transaction:
-50.05 USD
Bénéfice brut:
5 874.64 USD (630 763 pips)
Perte brute:
-5 183.72 USD (481 086 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (128.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
194.43 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
326
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
2.13
Longs trades:
386 (57.53%)
Courts trades:
285 (42.47%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
1.03 USD
Bénéfice moyen:
16.05 USD
Perte moyenne:
-17.00 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-121.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-133.97 USD (5)
Croissance mensuelle:
48.31%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
99.13 USD
Maximal:
324.51 USD (14.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.50% (323.41 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 671
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 691
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 150K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +159.03 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +128.26 USD
Perte consécutive maximale: -121.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
XAUUSD Signals
Aucun avis
2025.10.27 15:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 15:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
