Trades:
10
Bénéfice trades:
9 (90.00%)
Perte trades:
1 (10.00%)
Meilleure transaction:
126 506.28 IDR
Pire transaction:
-16 151.64 IDR
Bénéfice brut:
625 947.04 IDR (37 752 pips)
Perte brute:
-16 151.64 IDR (976 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (468 435.95 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
468 435.95 IDR (7)
Ratio de Sharpe:
1.71
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
37.75
Longs trades:
8 (80.00%)
Courts trades:
2 (20.00%)
Facteur de profit:
38.75
Rendement attendu:
60 979.54 IDR
Bénéfice moyen:
69 549.67 IDR
Perte moyenne:
-16 151.64 IDR
Pertes consécutives maximales:
1 (-16 151.64 IDR)
Perte consécutive maximale:
-16 151.64 IDR (1)
Algo trading:
40%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 IDR
Maximal:
16 151.64 IDR (1.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 IDR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|37K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
