SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Kingsman88
Andhika Putra Arry Pratama

Kingsman88

Andhika Putra Arry Pratama
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real15
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
9 (90.00%)
Perte trades:
1 (10.00%)
Meilleure transaction:
126 506.28 IDR
Pire transaction:
-16 151.64 IDR
Bénéfice brut:
625 947.04 IDR (37 752 pips)
Perte brute:
-16 151.64 IDR (976 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (468 435.95 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
468 435.95 IDR (7)
Ratio de Sharpe:
1.71
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
37.75
Longs trades:
8 (80.00%)
Courts trades:
2 (20.00%)
Facteur de profit:
38.75
Rendement attendu:
60 979.54 IDR
Bénéfice moyen:
69 549.67 IDR
Perte moyenne:
-16 151.64 IDR
Pertes consécutives maximales:
1 (-16 151.64 IDR)
Perte consécutive maximale:
-16 151.64 IDR (1)
Algo trading:
40%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 IDR
Maximal:
16 151.64 IDR (1.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 IDR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 37K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +126 506.28 IDR
Pire transaction: -16 152 IDR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +468 435.95 IDR
Perte consécutive maximale: -16 151.64 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Scalping Xau follow trend
Aucun avis
2025.10.27 14:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.27 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire