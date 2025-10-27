SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Longrunlife
Jerome Carrel

Longrunlife

Jerome Carrel
0 avis
Fiabilité
183 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FBS-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
279
Bénéfice trades:
241 (86.37%)
Perte trades:
38 (13.62%)
Meilleure transaction:
264.57 USD
Pire transaction:
-44.46 USD
Bénéfice brut:
2 662.00 USD (2 349 099 pips)
Perte brute:
-250.56 USD (146 811 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (211.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
484.98 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.06%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
22 jours
Facteur de récupération:
25.35
Longs trades:
242 (86.74%)
Courts trades:
37 (13.26%)
Facteur de profit:
10.62
Rendement attendu:
8.64 USD
Bénéfice moyen:
11.05 USD
Perte moyenne:
-6.59 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-95.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-95.13 USD (4)
Croissance mensuelle:
9.13%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
95.13 USD (5.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.68% (116.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 157
US500 119
CHFJPY 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 1.6K
US500 762
CHFJPY 5
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 1.8M
US500 403K
CHFJPY 723
EURUSD 48
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +264.57 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +211.02 USD
Perte consécutive maximale: -95.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
Conotoxia-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
217 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.27 12:53
Trading operations on the account were performed for only 202 days. This comprises 15.79% of days out of the 1279 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Longrunlife
30 USD par mois
0%
0
0
USD
4.4K
USD
183
0%
279
86%
100%
10.62
8.64
USD
3%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.