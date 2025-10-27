SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Spread Trading
Shuai Zou

Spread Trading

Shuai Zou
0 avis
Fiabilité
293 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2020 268%
GoldElephant-Live01
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13
Bénéfice trades:
7 (53.84%)
Perte trades:
6 (46.15%)
Meilleure transaction:
853 440.00 USD
Pire transaction:
-730 680.00 USD
Bénéfice brut:
2 776 403.40 USD (41 088 pips)
Perte brute:
-2 048 015.00 USD (90 282 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (853 440.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
853 440.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.34%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
113 jours
Facteur de récupération:
1.00
Longs trades:
6 (46.15%)
Courts trades:
7 (53.85%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
56 029.88 USD
Bénéfice moyen:
396 629.06 USD
Perte moyenne:
-341 335.83 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-730 680.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-730 680.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
-61.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
730 680.00 USD (48.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.30% (701 680.00 USD)
Par fonds propres:
20.42% (122 187.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 7
XAGUSD. 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. -2M
XAGUSD. 2.8M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. -90K
XAGUSD. 41K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +853 440.00 USD
Pire transaction: -730 680 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +853 440.00 USD
Perte consécutive maximale: -730 680.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GoldElephant-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

由黄金和白银的绝对值和相对值偏差为进场依据，做偏差回归
Aucun avis
2025.10.27 12:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 12:22
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 0.34% of days out of the 2063 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 12:22
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.24% of days out of the 2063 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 12:22
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.27 12:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Spread Trading
100 USD par mois
268%
0
0
USD
598K
USD
293
0%
13
53%
100%
1.35
56 029.88
USD
68%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.