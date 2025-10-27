- Croissance
Trades:
13
Bénéfice trades:
7 (53.84%)
Perte trades:
6 (46.15%)
Meilleure transaction:
853 440.00 USD
Pire transaction:
-730 680.00 USD
Bénéfice brut:
2 776 403.40 USD (41 088 pips)
Perte brute:
-2 048 015.00 USD (90 282 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (853 440.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
853 440.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.34%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
113 jours
Facteur de récupération:
1.00
Longs trades:
6 (46.15%)
Courts trades:
7 (53.85%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
56 029.88 USD
Bénéfice moyen:
396 629.06 USD
Perte moyenne:
-341 335.83 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-730 680.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-730 680.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
-61.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
730 680.00 USD (48.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.30% (701 680.00 USD)
Par fonds propres:
20.42% (122 187.54 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|7
|XAGUSD.
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.
|-2M
|XAGUSD.
|2.8M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.
|-90K
|XAGUSD.
|41K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +853 440.00 USD
Pire transaction: -730 680 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +853 440.00 USD
Perte consécutive maximale: -730 680.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GoldElephant-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
由黄金和白银的绝对值和相对值偏差为进场依据，做偏差回归
