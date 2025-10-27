Le nombre de transactions sur le compte est trop petit pour évaluer la qualité du trading

Activité de trading faible - seules 1 les trades détectés au cours du dernier mois

80% de croissance atteint en quelques 6 jours. Cela comprend 0.29% des jours sur des 2046 jours de toute la durée de vie du signal.

80% des transactions effectuées en 5 jours. Cela comprend 0.24% des jours parmi les 2046 jours de toute la durée de vie du signal.