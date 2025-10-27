SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Skysoo99 DARWIN SAFT
Soo Ye Kai

Skysoo99 DARWIN SAFT

Soo Ye Kai
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 88 USD par mois
croissance depuis 2025 -0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
73
Bénéfice trades:
31 (42.46%)
Perte trades:
42 (57.53%)
Meilleure transaction:
316.98 USD
Pire transaction:
-317.75 USD
Bénéfice brut:
2 580.24 USD (13 830 pips)
Perte brute:
-3 050.86 USD (31 439 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (152.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
477.17 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.86%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
72
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
40 (54.79%)
Courts trades:
33 (45.21%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-6.45 USD
Bénéfice moyen:
83.23 USD
Perte moyenne:
-72.64 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-991.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-991.01 USD (9)
Croissance mensuelle:
-0.47%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 276.63 USD
Maximal:
1 502.18 USD (1.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.50% (1 502.18 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 14
NI225 10
AUDUSD 6
EURUSD 4
USDCAD 4
USDCHF 4
USDSGD 4
WS30 4
SP500 3
AUS200 3
UK100 3
NDX 3
XTIUSD 2
XAUUSD 2
STOXX50E 2
GBPUSD 1
XAGUSD 1
GDAXI 1
USDJPY 1
FCHI40 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD -504
NI225 216
AUDUSD -88
EURUSD 147
USDCAD 332
USDCHF 423
USDSGD -136
WS30 -364
SP500 23
AUS200 -147
UK100 332
NDX -223
XTIUSD -117
XAUUSD -536
STOXX50E -109
GBPUSD 59
XAGUSD -171
GDAXI 79
USDJPY 317
FCHI40 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD -1.5K
NI225 953
AUDUSD -51
EURUSD 793
USDCAD 1.3K
USDCHF 1.1K
USDSGD -555
WS30 -1.2K
SP500 457
AUS200 -1.1K
UK100 2.7K
NDX -4.5K
XTIUSD -95
XAUUSD -18K
STOXX50E -848
GBPUSD 404
XAGUSD -1.1K
GDAXI 1.1K
USDJPY 2.1K
FCHI40 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +316.98 USD
Pire transaction: -318 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +152.18 USD
Perte consécutive maximale: -991.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
2025.10.27 10:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
