Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live10 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 1 VantageInternational-Live 22 0.36 × 11 VantageInternational-Live 5 0.67 × 124 GoMarkets-Real 10 0.84 × 69 VantageInternational-Live 18 0.93 × 175 VantageInternational-Live 8 1.09 × 396 VantageInternational-Live 2 1.15 × 170 FusionMarkets-Live 1.79 × 95 VantageInternational-Live 11 1.82 × 163 TMGM.TradeMax-Live8 2.15 × 59 VantageInternational-Live 9 2.80 × 10 LiteFinance-ECN.com 3.43 × 7 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou