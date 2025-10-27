SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TFB8515
Wong Sze Wai

TFB8515

Wong Sze Wai
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
235
Bénéfice trades:
126 (53.61%)
Perte trades:
109 (46.38%)
Meilleure transaction:
41.31 USD
Pire transaction:
-650.37 USD
Bénéfice brut:
731.47 USD (26 336 pips)
Perte brute:
-2 649.96 USD (52 456 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (45.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
77.38 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.86
Longs trades:
125 (53.19%)
Courts trades:
110 (46.81%)
Facteur de profit:
0.28
Rendement attendu:
-8.16 USD
Bénéfice moyen:
5.81 USD
Perte moyenne:
-24.31 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-77.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 124.77 USD (9)
Croissance mensuelle:
-55.55%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 931.72 USD
Maximal:
2 238.61 USD (57.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 51
GBPUSD 42
GBPNZD 36
EURUSD 33
GBPJPY 25
USDCAD 22
XAUUSD. 10
CHINA50.r 3
USDCHF 2
EURCHF 2
EURGBP 1
AUDJPY 1
AUDCHF 1
EURAUD 1
HK50.r 1
GBPCHF 1
NZDJPY 1
NZDCAD 1
CADJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -2K
GBPUSD 58
GBPNZD -53
EURUSD 72
GBPJPY -47
USDCAD 57
XAUUSD. 28
CHINA50.r 38
USDCHF -5
EURCHF -3
EURGBP -3
AUDJPY -14
AUDCHF 8
EURAUD -4
HK50.r 0
GBPCHF -5
NZDJPY -6
NZDCAD 1
CADJPY -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -22K
GBPUSD 1.4K
GBPNZD -5.1K
EURUSD 1.6K
GBPJPY -2K
USDCAD 542
XAUUSD. 845
CHINA50.r 398
USDCHF -127
EURCHF -69
EURGBP -63
AUDJPY -638
AUDCHF 209
EURAUD -209
HK50.r 15
GBPCHF -185
NZDJPY -420
NZDCAD 90
CADJPY -381
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.31 USD
Pire transaction: -650 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +45.95 USD
Perte consécutive maximale: -77.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.67 × 124
GoMarkets-Real 10
0.84 × 69
VantageInternational-Live 18
0.93 × 175
VantageInternational-Live 8
1.09 × 396
VantageInternational-Live 2
1.15 × 170
FusionMarkets-Live
1.79 × 95
VantageInternational-Live 11
1.82 × 163
TMGM.TradeMax-Live8
2.15 × 59
VantageInternational-Live 9
2.80 × 10
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Aucun avis
2025.10.27 09:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
