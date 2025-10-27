SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HONG3
Yui Ming Wan

HONG3

Yui Ming Wan
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
485
Bénéfice trades:
328 (67.62%)
Perte trades:
157 (32.37%)
Meilleure transaction:
1 135.59 USD
Pire transaction:
-1 208.57 USD
Bénéfice brut:
3 395.80 USD (93 988 pips)
Perte brute:
-10 554.38 USD (294 783 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (33.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 556.18 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
448 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
-0.77
Longs trades:
242 (49.90%)
Courts trades:
243 (50.10%)
Facteur de profit:
0.32
Rendement attendu:
-14.76 USD
Bénéfice moyen:
10.35 USD
Perte moyenne:
-67.23 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-7 593.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 593.78 USD (32)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 158.58 USD
Maximal:
9 265.63 USD (76.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 97
AUDCAD 86
NZDUSD 65
GBPNZD 63
AUDJPY 38
AUDUSD 36
AUDNZD 29
AUDCHF 28
USDSGD 23
USDCAD 20
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 106
AUDCAD -95
NZDUSD 72
GBPNZD 317
AUDJPY -6.7K
AUDUSD -58
AUDNZD 141
AUDCHF -685
USDSGD -234
USDCAD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -20K
AUDCAD -6.3K
NZDUSD 2.1K
GBPNZD -40K
AUDJPY -90K
AUDUSD -3.1K
AUDNZD -5.5K
AUDCHF -28K
USDSGD -9.9K
USDCAD 252
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 135.59 USD
Pire transaction: -1 209 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 32
Bénéfice consécutif maximal: +33.89 USD
Perte consécutive maximale: -7 593.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.06 × 121
Exness-Real18
0.67 × 3
Aucun avis
2025.10.27 09:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 448 days
