Yui Ming Wan

HONG1

Yui Ming Wan
0 avis
39 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -61%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 528
Bénéfice trades:
1 949 (77.09%)
Perte trades:
579 (22.90%)
Meilleure transaction:
1 171.12 USD
Pire transaction:
-1 241.50 USD
Bénéfice brut:
10 737.99 USD (490 309 pips)
Perte brute:
-14 139.83 USD (594 210 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (71.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 173.21 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
448 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
1 286 (50.87%)
Courts trades:
1 242 (49.13%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-1.35 USD
Bénéfice moyen:
5.51 USD
Perte moyenne:
-24.42 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-7 789.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 789.77 USD (32)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 401.84 USD
Maximal:
9 054.56 USD (57.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.63% (9 054.56 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 503
GBPAUD 454
EURUSD 390
NZDUSD 337
GBPNZD 247
AUDUSD 152
AUDNZD 128
AUDJPY 114
AUDCHF 103
USDCAD 86
CADCHF 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 317
GBPAUD 296
EURUSD 437
NZDUSD 403
GBPNZD 793
AUDUSD 617
AUDNZD 594
AUDJPY -6.7K
AUDCHF -434
USDCAD 255
CADCHF 32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 6.2K
GBPAUD -35K
EURUSD 20K
NZDUSD 13K
GBPNZD -26K
AUDUSD 9.9K
AUDNZD 6.2K
AUDJPY -99K
AUDCHF -16K
USDCAD 17K
CADCHF 2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 171.12 USD
Pire transaction: -1 242 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 32
Bénéfice consécutif maximal: +71.85 USD
Perte consécutive maximale: -7 789.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 6
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.06 × 109
Exness-Real18
1.25 × 4
Aucun avis
2025.10.27 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 448 days
2025.10.27 06:29
A large drawdown may occur on the account again
