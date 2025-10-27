SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Japs aka Japsku
Jafar Tri Maulana

Japs aka Japsku

Jafar Tri Maulana
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 695%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
20 (83.33%)
Perte trades:
4 (16.67%)
Meilleure transaction:
11 673 887.83 IDR
Pire transaction:
-3 559 415.69 IDR
Bénéfice brut:
107 650 451.76 IDR (12 962 pips)
Perte brute:
-10 328 061.09 IDR (1 007 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (82 391 874.16 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
82 391 874.16 IDR (11)
Ratio de Sharpe:
1.02
Activité de trading:
93.58%
Charge de dépôt maximale:
21.37%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
25.99
Longs trades:
9 (37.50%)
Courts trades:
15 (62.50%)
Facteur de profit:
10.42
Rendement attendu:
4 055 099.61 IDR
Bénéfice moyen:
5 382 522.59 IDR
Perte moyenne:
-2 582 015.27 IDR
Pertes consécutives maximales:
1 (-3 559 415.69 IDR)
Perte consécutive maximale:
-3 559 415.69 IDR (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
489 000.00 IDR
Maximal:
3 744 366.59 IDR (3.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.80% (1 293 194.68 IDR)
Par fonds propres:
7.91% (7 815 779.90 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb 9.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11 673 887.83 IDR
Pire transaction: -3 559 416 IDR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +82 391 874.16 IDR
Perte consécutive maximale: -3 559 415.69 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.27 03:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.27 03:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 03:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 03:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Japs aka Japsku
30 USD par mois
695%
0
0
USD
111M
IDR
1
0%
24
83%
94%
10.42
4 055 099.61
IDR
8%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.