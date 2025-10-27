- Croissance
Trades:
24
Bénéfice trades:
20 (83.33%)
Perte trades:
4 (16.67%)
Meilleure transaction:
11 673 887.83 IDR
Pire transaction:
-3 559 415.69 IDR
Bénéfice brut:
107 650 451.76 IDR (12 962 pips)
Perte brute:
-10 328 061.09 IDR (1 007 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (82 391 874.16 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
82 391 874.16 IDR (11)
Ratio de Sharpe:
1.02
Activité de trading:
93.58%
Charge de dépôt maximale:
21.37%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
25.99
Longs trades:
9 (37.50%)
Courts trades:
15 (62.50%)
Facteur de profit:
10.42
Rendement attendu:
4 055 099.61 IDR
Bénéfice moyen:
5 382 522.59 IDR
Perte moyenne:
-2 582 015.27 IDR
Pertes consécutives maximales:
1 (-3 559 415.69 IDR)
Perte consécutive maximale:
-3 559 415.69 IDR (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
489 000.00 IDR
Maximal:
3 744 366.59 IDR (3.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.80% (1 293 194.68 IDR)
Par fonds propres:
7.91% (7 815 779.90 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDb
|9.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDb
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +11 673 887.83 IDR
Pire transaction: -3 559 416 IDR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +82 391 874.16 IDR
Perte consécutive maximale: -3 559 415.69 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
