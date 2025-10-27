SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / KRIS FIRMIN M MELLEBEECKX
Ishak Loutfi

KRIS FIRMIN M MELLEBEECKX

Ishak Loutfi
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
68
Bénéfice trades:
52 (76.47%)
Perte trades:
16 (23.53%)
Meilleure transaction:
410.73 EUR
Pire transaction:
-1 354.65 EUR
Bénéfice brut:
5 069.91 EUR (17 513 pips)
Perte brute:
-4 299.96 EUR (9 794 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (1 132.44 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 132.44 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
1.72%
Charge de dépôt maximale:
0.17%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
46 minutes
Facteur de récupération:
0.31
Longs trades:
48 (70.59%)
Courts trades:
20 (29.41%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
11.32 EUR
Bénéfice moyen:
97.50 EUR
Perte moyenne:
-268.75 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-1 557.84 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 557.84 EUR (2)
Croissance mensuelle:
0.64%
Algo trading:
2%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 719.74 EUR
Maximal:
2 445.71 EUR (2.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.43% (2 445.71 EUR)
Par fonds propres:
0.09% (93.27 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 60
BTCETH 8
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 74
BTCETH 804
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.3K
BTCETH 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +410.73 EUR
Pire transaction: -1 355 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 132.44 EUR
Perte consécutive maximale: -1 557.84 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Aucun avis
2025.10.27 03:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 03:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 01:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.27 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
