Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradingProInternational-Live 0.00 × 1 StriforSVG-Live 0.00 × 43 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 GerchikCo-MT5 0.00 × 4 SolidECN-Server 0.00 × 2 StraitsFutures-ATL Live 0.00 × 1 TengriSecurities-Server 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 10 EightcapGlobal-Live 0.00 × 7 itexsys-Platform 0.00 × 4 easyMarkets-Live 0.00 × 1 StriforLtd-Live 0.00 × 10 CapitalXtend-MetaTrader5 0.00 × 10 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 4 Conotoxia-Server 0.00 × 1 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 4 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 4 CudraniaCapital-Real 0.00 × 2 SCFMLimited-Live2 0.00 × 1 Exness-MT5Real27 0.00 × 3 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 4 ForexTime-MT5 0.00 × 1 GFXGilgamesh-GFXSECURITIES 0.00 × 1 BenchMark-Server 0.00 × 2 GSTrade-Live 0.00 × 1 249 plus...