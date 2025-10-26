SignauxSections
Phan Van Duc

Trend Scalping

Phan Van Duc
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 76%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 138
Bénéfice trades:
1 528 (71.46%)
Perte trades:
610 (28.53%)
Meilleure transaction:
757.80 USD
Pire transaction:
-1 295.00 USD
Bénéfice brut:
70 711.81 USD (927 376 pips)
Perte brute:
-55 526.06 USD (880 553 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (8 121.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 121.87 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.39%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
344
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
1.94
Longs trades:
1 157 (54.12%)
Courts trades:
981 (45.88%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
7.10 USD
Bénéfice moyen:
46.28 USD
Perte moyenne:
-91.03 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-328.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 827.84 USD (11)
Croissance mensuelle:
61.52%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
7 827.84 USD (25.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.65% (7 827.84 USD)
Par fonds propres:
1.29% (453.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-P 1583
GBPJPY-P 211
USDJPY-P 151
EURUSD-P 75
AUDUSD-P 42
USDCAD-P 39
AUDCAD-P 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-P 14K
GBPJPY-P 804
USDJPY-P 87
EURUSD-P 0
AUDUSD-P 67
USDCAD-P 17
AUDCAD-P 10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-P 63K
GBPJPY-P -12K
USDJPY-P -9.4K
EURUSD-P 963
AUDUSD-P 3.3K
USDCAD-P 848
AUDCAD-P 12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +757.80 USD
Pire transaction: -1 295 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +8 121.87 USD
Perte consécutive maximale: -328.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrime-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

J’ai cinq ans d’expérience dans le trading sur le marché du forex.
Je suis spécialisé dans le trading de l’or.
Aucun avis
2025.10.26 22:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
