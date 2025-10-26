Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillEU-Live 0.00 × 5 ICMarkets-MT5 0.00 × 3 Alpari-MT5 0.00 × 7 AlpariEvrasia-Real01 0.00 × 1 Tickmill-Live 1.32 × 514 ICMarketsSC-MT5 1.33 × 9 itexsys-Platform 2.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-5 2.67 × 21 ICMarketsSC-MT5-2 3.07 × 14 VTMarkets-Live 3.67 × 6 TitanFX-MT5-01 3.67 × 3 ICMarketsSC-MT5-4 3.76 × 25 KuberaCapitalMarkets-Server 5.75 × 44 BlackBullMarkets-Live 6.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 6.00 × 7 TickmillUK-Live 6.27 × 11 FusionMarkets-Live 8.50 × 4 XMGlobal-MT5 2 9.00 × 1 VantageInternational-Live 11.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 12.27 × 51 RoboForex-Pro 17.17 × 12 Exness-MT5Real6 17.55 × 11 AdmiralMarkets-Live 18.67 × 3 Exness-MT5Real 28.70 × 33 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou