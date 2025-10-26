SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Wizzaad
Hiteko Olympas Mkhabela

Wizzaad

Hiteko Olympas Mkhabela
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -99%
DerivBVI-Server-03
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
27
Bénéfice trades:
20 (74.07%)
Perte trades:
7 (25.93%)
Meilleure transaction:
10.16 USD
Pire transaction:
-57.66 USD
Bénéfice brut:
60.71 USD (43 631 pips)
Perte brute:
-134.73 USD (144 324 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (11.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
26.81 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
7.61%
Charge de dépôt maximale:
16.56%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
-0.63
Longs trades:
13 (48.15%)
Courts trades:
14 (51.85%)
Facteur de profit:
0.45
Rendement attendu:
-2.74 USD
Bénéfice moyen:
3.04 USD
Perte moyenne:
-19.25 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-108.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-108.60 USD (2)
Croissance mensuelle:
-43.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
79.62 USD
Maximal:
116.73 USD (99.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.68% (116.73 USD)
Par fonds propres:
9.28% (0.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Step Index 10
Crash 300 Index 8
Boom 300 Index 6
Boom 500 Index 2
Boom 600 Index 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Step Index 12
Crash 300 Index 11
Boom 300 Index -98
Boom 500 Index 0
Boom 600 Index 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Step Index 151
Crash 300 Index -4.3K
Boom 300 Index -98K
Boom 500 Index 1.3K
Boom 600 Index 97
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.16 USD
Pire transaction: -58 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +11.95 USD
Perte consécutive maximale: -108.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DerivBVI-Server-03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

The trading whale
Aucun avis
2025.10.26 22:59
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 7.45% of days out of the 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 22:59
80% of trades performed within 4 days. This comprises 4.26% of days out of the 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.26 21:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 18:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.26 18:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 87 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Wizzaad
30 USD par mois
-99%
0
0
USD
11
USD
14
0%
27
74%
8%
0.45
-2.74
USD
100%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.