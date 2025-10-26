SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Kusuma
Prasetya Dovi Kusuma Wardana

Kusuma

Prasetya Dovi Kusuma Wardana
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -100%
RoboForex-Pro
1:2000
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
104
Bénéfice trades:
33 (31.73%)
Perte trades:
71 (68.27%)
Meilleure transaction:
21.93 USD
Pire transaction:
-19.56 USD
Bénéfice brut:
69.58 USD (4 886 pips)
Perte brute:
-148.61 USD (13 422 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (65.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
65.18 USD (31)
Ratio de Sharpe:
-0.43
Activité de trading:
90.51%
Charge de dépôt maximale:
228.58%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
104
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.78
Longs trades:
22 (21.15%)
Courts trades:
82 (78.85%)
Facteur de profit:
0.47
Rendement attendu:
-0.76 USD
Bénéfice moyen:
2.11 USD
Perte moyenne:
-2.09 USD
Pertes consécutives maximales:
65 (-100.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-100.77 USD (65)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
79.03 USD
Maximal:
100.77 USD (99.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.66% (100.77 USD)
Par fonds propres:
80.82% (30.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 75
XAUUSD 16
USDCHF 10
BRENT 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD -58
XAUUSD -34
USDCHF 10
BRENT 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD -5.8K
XAUUSD -3.5K
USDCHF 791
BRENT 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.93 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 65
Bénéfice consécutif maximal: +65.18 USD
Perte consécutive maximale: -100.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 45
CloverMarket-Online
0.00 × 3
OctaFX-Real2
0.00 × 22
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 3
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 3
EverestCM-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
DooTechnology-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 25
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 7
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
103 plus...
:)
Aucun avis
2025.10.27 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.27 06:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 05:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 05:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 05:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 04:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 04:19
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 04:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 03:19
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 02:09
Share of trading days is too low
2025.10.27 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 02:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.26 14:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 14:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 14:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.26 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 14:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
