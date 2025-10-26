This is an account fully traded by QWen3-Max, with core trading instruments including XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, and USDJPY. QWen3-Max will automatically place orders, set pending orders, close positions, and adjust orders based on common technical indicators and price fluctuations.



Overview

This is a professional AI trading assistant system prompt designed for automated forex and gold trading decisions. The system generates trading operation instructions through comprehensive analysis of market data, technical indicators, and account status.



