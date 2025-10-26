SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / QWen3 Max AI Trader
Fan Yang

QWen3 Max AI Trader

Fan Yang
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
GrandMarkets-MT5 Live1
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
5 (62.50%)
Perte trades:
3 (37.50%)
Meilleure transaction:
657.46 USD
Pire transaction:
-616.61 USD
Bénéfice brut:
1 131.75 USD (411 pips)
Perte brute:
-1 301.36 USD (400 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (1 119.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 119.70 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 secondes
Facteur de récupération:
-0.26
Longs trades:
4 (50.00%)
Courts trades:
4 (50.00%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-21.20 USD
Bénéfice moyen:
226.35 USD
Perte moyenne:
-433.79 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-626.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-626.90 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
621.31 USD
Maximal:
647.80 USD (3.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.e 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.e -170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.e 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +657.46 USD
Pire transaction: -617 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 119.70 USD
Perte consécutive maximale: -626.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandMarkets-MT5 Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is an account fully traded by QWen3-Max, with core trading instruments including XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, and USDJPY. QWen3-Max will automatically place orders, set pending orders, close positions, and adjust orders based on common technical indicators and price fluctuations.

Overview

This is a professional AI trading assistant system prompt designed for automated forex and gold trading decisions. The system generates trading operation instructions through comprehensive analysis of market data, technical indicators, and account status.


Aucun avis
2025.10.26 12:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.26 12:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 12:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire