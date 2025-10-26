- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
5 (62.50%)
Perte trades:
3 (37.50%)
Meilleure transaction:
657.46 USD
Pire transaction:
-616.61 USD
Bénéfice brut:
1 131.75 USD (411 pips)
Perte brute:
-1 301.36 USD (400 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (1 119.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 119.70 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 secondes
Facteur de récupération:
-0.26
Longs trades:
4 (50.00%)
Courts trades:
4 (50.00%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-21.20 USD
Bénéfice moyen:
226.35 USD
Perte moyenne:
-433.79 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-626.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-626.90 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
621.31 USD
Maximal:
647.80 USD (3.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.e
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.e
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +657.46 USD
Pire transaction: -617 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 119.70 USD
Perte consécutive maximale: -626.90 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandMarkets-MT5 Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This is an account fully traded by QWen3-Max, with core trading instruments including XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, and USDJPY. QWen3-Max will automatically place orders, set pending orders, close positions, and adjust orders based on common technical indicators and price fluctuations.
Overview
This is a professional AI trading assistant system prompt designed for automated forex and gold trading decisions. The system generates trading operation instructions through comprehensive analysis of market data, technical indicators, and account status.
