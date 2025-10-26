- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 846
Bénéfice trades:
2 173 (76.35%)
Perte trades:
673 (23.65%)
Meilleure transaction:
86.60 EUR
Pire transaction:
-153.43 EUR
Bénéfice brut:
10 675.78 EUR (1 188 447 pips)
Perte brute:
-10 092.33 EUR (489 246 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (138.67 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
443.75 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.46%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
498
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.81
Longs trades:
1 821 (63.98%)
Courts trades:
1 025 (36.02%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.21 EUR
Bénéfice moyen:
4.91 EUR
Perte moyenne:
-15.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
18 (-65.36 EUR)
Perte consécutive maximale:
-295.79 EUR (3)
Croissance mensuelle:
35.19%
Prévision annuelle:
429.99%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
329.34 EUR
Maximal:
720.70 EUR (32.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.38% (515.65 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2304
|EURUSD
|99
|GBPUSD
|74
|USDJPY
|61
|USDCAD
|57
|EURCAD
|21
|GBPCAD
|21
|AUDJPY
|20
|GBPJPY
|19
|NZDUSD
|18
|EURJPY
|18
|USDCHF
|17
|NZDJPY
|17
|AUDUSD
|17
|CHFJPY
|14
|CADJPY
|13
|BTCUSD
|10
|GBPNZD
|10
|EURGBP
|9
|GBPAUD
|8
|EURAUD
|7
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|3
|GBPCHF
|3
|EURCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|758
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|-67
|USDJPY
|-40
|USDCAD
|16
|EURCAD
|-12
|GBPCAD
|-21
|AUDJPY
|67
|GBPJPY
|-42
|NZDUSD
|-25
|EURJPY
|54
|USDCHF
|-43
|NZDJPY
|53
|AUDUSD
|-37
|CHFJPY
|-16
|CADJPY
|-30
|BTCUSD
|0
|GBPNZD
|0
|EURGBP
|7
|GBPAUD
|11
|EURAUD
|-10
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|-6
|GBPCHF
|7
|EURCHF
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|501K
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|3K
|USDJPY
|3.3K
|USDCAD
|3.9K
|EURCAD
|1.8K
|GBPCAD
|291
|AUDJPY
|6.1K
|GBPJPY
|-1.5K
|NZDUSD
|-247
|EURJPY
|8.1K
|USDCHF
|575
|NZDJPY
|4.2K
|AUDUSD
|-706
|CHFJPY
|1.9K
|CADJPY
|-962
|BTCUSD
|153K
|GBPNZD
|484
|EURGBP
|1K
|GBPAUD
|2.5K
|EURAUD
|-18
|AUDNZD
|253
|CADCHF
|-8
|GBPCHF
|626
|EURCHF
|144
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +86.60 EUR
Pire transaction: -153 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +138.67 EUR
Perte consécutive maximale: -65.36 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
VantageInternational-Live 20
|5.90 × 59
A data-driven, automated scalp trading strategy for gold and currency pairs. This system incorporates signals from various sources to identify and capitalize on short-term price fluctuations. Robust risk management is built into the strategy, which is accessible with a minimum investment of $1,000.
Aucun avis