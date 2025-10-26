SignauxSections
Tomas Ivanauskas

Gold Signals TSC

Tomas Ivanauskas
0 avis
51 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 53%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 846
Bénéfice trades:
2 173 (76.35%)
Perte trades:
673 (23.65%)
Meilleure transaction:
86.60 EUR
Pire transaction:
-153.43 EUR
Bénéfice brut:
10 675.78 EUR (1 188 447 pips)
Perte brute:
-10 092.33 EUR (489 246 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (138.67 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
443.75 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.46%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
498
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.81
Longs trades:
1 821 (63.98%)
Courts trades:
1 025 (36.02%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.21 EUR
Bénéfice moyen:
4.91 EUR
Perte moyenne:
-15.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
18 (-65.36 EUR)
Perte consécutive maximale:
-295.79 EUR (3)
Croissance mensuelle:
35.19%
Prévision annuelle:
429.99%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
329.34 EUR
Maximal:
720.70 EUR (32.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.38% (515.65 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2304
EURUSD 99
GBPUSD 74
USDJPY 61
USDCAD 57
EURCAD 21
GBPCAD 21
AUDJPY 20
GBPJPY 19
NZDUSD 18
EURJPY 18
USDCHF 17
NZDJPY 17
AUDUSD 17
CHFJPY 14
CADJPY 13
BTCUSD 10
GBPNZD 10
EURGBP 9
GBPAUD 8
EURAUD 7
AUDNZD 4
CADCHF 3
GBPCHF 3
EURCHF 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 758
EURUSD 36
GBPUSD -67
USDJPY -40
USDCAD 16
EURCAD -12
GBPCAD -21
AUDJPY 67
GBPJPY -42
NZDUSD -25
EURJPY 54
USDCHF -43
NZDJPY 53
AUDUSD -37
CHFJPY -16
CADJPY -30
BTCUSD 0
GBPNZD 0
EURGBP 7
GBPAUD 11
EURAUD -10
AUDNZD 2
CADCHF -6
GBPCHF 7
EURCHF 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 501K
EURUSD 11K
GBPUSD 3K
USDJPY 3.3K
USDCAD 3.9K
EURCAD 1.8K
GBPCAD 291
AUDJPY 6.1K
GBPJPY -1.5K
NZDUSD -247
EURJPY 8.1K
USDCHF 575
NZDJPY 4.2K
AUDUSD -706
CHFJPY 1.9K
CADJPY -962
BTCUSD 153K
GBPNZD 484
EURGBP 1K
GBPAUD 2.5K
EURAUD -18
AUDNZD 253
CADCHF -8
GBPCHF 626
EURCHF 144
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.60 EUR
Pire transaction: -153 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +138.67 EUR
Perte consécutive maximale: -65.36 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US09-Live
3.33 × 3
VantageInternational-Live 20
5.90 × 59
A data-driven, automated scalp trading strategy for gold and currency pairs. This system incorporates signals from various sources to identify and capitalize on short-term price fluctuations. Robust risk management is built into the strategy, which is accessible with a minimum investment of $1,000.
Aucun avis
2025.10.26 08:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.56% of days out of 354 days of the signal's entire lifetime.
