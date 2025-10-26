SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICM 379
Duong Van Hung

ICM 379

Duong Van Hung
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 77%
ICMarketsSC-Live26
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
629
Bénéfice trades:
426 (67.72%)
Perte trades:
203 (32.27%)
Meilleure transaction:
208.09 USD
Pire transaction:
-105.01 USD
Bénéfice brut:
2 112.99 USD (1 234 482 pips)
Perte brute:
-1 327.19 USD (432 511 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (20.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
283.69 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
125.86%
Charge de dépôt maximale:
2.08%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.69
Longs trades:
337 (53.58%)
Courts trades:
292 (46.42%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
1.25 USD
Bénéfice moyen:
4.96 USD
Perte moyenne:
-6.54 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-466.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-466.23 USD (13)
Croissance mensuelle:
18.85%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
248.06 USD
Maximal:
466.23 USD (133.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.65% (430.11 USD)
Par fonds propres:
0.18% (2.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 327
GBPUSD 130
AUDUSD 110
XAUUSD 38
BTCUSD 12
USDJPY 8
GBPJPY 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 81
GBPUSD -55
AUDUSD 67
XAUUSD 665
BTCUSD 100
USDJPY -35
GBPJPY -38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3K
GBPUSD 1.8K
AUDUSD 3.2K
XAUUSD 22K
BTCUSD 773K
USDJPY -856
GBPJPY -938
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +208.09 USD
Pire transaction: -105 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +20.10 USD
Perte consécutive maximale: -466.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 11
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.55 × 22
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 558
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.90 × 1894
ICMarketsSC-Live23
1.13 × 135
ICMarketsSC-Live25
1.18 × 819
Exness-Real17
1.19 × 139
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
RoboForex-ECN-2
1.25 × 717
57 plus...
Aucun avis
2025.10.27 22:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
