Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 XMGlobal-Real 38 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 0.38 × 8 FXOpen-ECN Live Server 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live19 0.54 × 28 ICMarketsSC-Live20 0.67 × 6 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.67 × 6 ICMarketsSC-Live22 0.70 × 145 ICMarketsSC-Live16 0.72 × 593 ICMarkets-Live22 0.73 × 226 ICMarketsSC-Live24 0.76 × 49 ICMarketsSC-Live04 0.79 × 85 EGMSecurities-Live 0.82 × 214 ICMarketsSC-Live05 0.90 × 41 Tickmill-Live09 0.92 × 38 ICMarketsSC-Live09 0.93 × 422 ICMarketsSC-Live18 0.99 × 170 Pepperstone-Edge11 1.00 × 2 Exness-Real17 1.12 × 25 ICMarketsSC-Live10 1.16 × 654 ICMarketsSC-Live27 1.20 × 439 ICMarketsSC-Live12 1.25 × 102 99 plus...