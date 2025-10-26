SignauxSections
Duong Van Hung

ICM 456

Duong Van Hung
0 avis
28 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live25
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
411
Bénéfice trades:
269 (65.45%)
Perte trades:
142 (34.55%)
Meilleure transaction:
64.26 USD
Pire transaction:
-78.50 USD
Bénéfice brut:
1 575.44 USD (363 770 pips)
Perte brute:
-1 007.81 USD (591 671 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (247.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
247.71 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.73
Longs trades:
191 (46.47%)
Courts trades:
220 (53.53%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
1.38 USD
Bénéfice moyen:
5.86 USD
Perte moyenne:
-7.10 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-327.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-327.66 USD (12)
Croissance mensuelle:
26.99%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
70%
Prélèvement par solde:
Absolu:
247.99 USD
Maximal:
327.66 USD (298.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 128
GBPUSD 120
AUDUSD 97
XAUUSD 42
USDJPY 11
BTCUSD 9
GBPJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 189
GBPUSD 80
AUDUSD 52
XAUUSD 314
USDJPY 8
BTCUSD -50
GBPJPY -26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.1K
GBPUSD 4.1K
AUDUSD 2.4K
XAUUSD 18K
USDJPY -449
BTCUSD -255K
GBPJPY -1.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.26 USD
Pire transaction: -79 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +247.71 USD
Perte consécutive maximale: -327.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live16
0.72 × 593
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.76 × 49
ICMarketsSC-Live04
0.79 × 85
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live05
0.90 × 41
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 422
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 170
Pepperstone-Edge11
1.00 × 2
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.16 × 654
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
99 plus...
Aucun avis
