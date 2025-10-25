SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ANDREW TING
Andrew Ting Eng Bing

ANDREW TING

0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
99
Bénéfice trades:
63 (63.63%)
Perte trades:
36 (36.36%)
Meilleure transaction:
13.62 USD
Pire transaction:
-16.34 USD
Bénéfice brut:
155.25 USD (916 410 pips)
Perte brute:
-141.66 USD (1 052 682 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (12.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.62 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
31 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.16
Longs trades:
29 (29.29%)
Courts trades:
70 (70.71%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.14 USD
Bénéfice moyen:
2.46 USD
Perte moyenne:
-3.94 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-85.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-85.57 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.20 USD
Maximal:
85.57 USD (23.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.10% (85.57 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -136K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.62 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +12.55 USD
Perte consécutive maximale: -85.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
27.15 × 67
Aucun avis
2025.10.25 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 13:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.25 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 13:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 30 days
